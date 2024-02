„První poločas byl dobrý, vytvářeli jsme si šance a dali jsme dva góly. Do druhého jsme prostřídali. Některé individuální výkony u střídajících hráčů byly ale katastrofální. A jestli takhle chtějí pokračovat, tak to budeme řešit. V kabině si to vyříkáme. To nebyly výkony ani pro krajský přebor. Bylo to málo. Každý si ale hraje o svoji budoucnost, o svoje štěstí. S takovým přístupem a kvalitou takhle v naší soutěži hrát nejde. Turnov hrál výborně. U nás to byl zápas dvou rozdílných poločasů, bylo to o jednotlivcích, kteří do zápasu naskočili. Ale předvedli málo,“ hodnotil poslední přípravné utkání jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka.

V pátek 1. března už jeho tým čeká úvodní mistrovské utkání. Česká fotbalová liga startuje! Rezerva Jablonce zakončila podzim ve skupině B na šestém místě.

„Začínáme v pátek v 18 hodin v Ústí nad Labem. To už bude něco jiného. Zítra, v neděli, mají kluci volno a od pondělí se už budeme připravovat naplno na Ústí. Snad odstartujeme dobře,“ přeje si kouč B týmu.

„Byly to dva rozdílné poločasy. V prvním byl Jablonec jasně lepší, dal dva góly ze standardek. S těmi si musíme poradit. Soupeř byl i herně lepší, měl další šance. My jsme trochu na naše kluky museli zvýšit hlas. Vzali si to pak k srdci, začali běhat, makat a spravedlivě vyrovnali. Nás čeká ještě poslední přípravný zápas s Újezdem, který jsme původně měli hrát u nich. Ale chtěli hrát u nás, protože začínají pak prvním mistrákem venku. A my naopak doma, tak jsme to takto uzpůsobili,“ řekl trenér Turnova Josef Petřík.



Vzájemný duel s jabloneckou rezervou byl pro Turnov důležitou a kvalitní částí přípravy. Trenér Petřík ale ještě hodlá ve zbývající přípravě přitvrdit. „První mistrák se nám blíží. Jablonec nás přehrál v prvním poločase v nasazení a soubojovosti. Bylo vidět, že hrají o soutěž víc. Chvílemi to byl i „ostrý“ zápas. Jsem rád, že se nám nikdo nezranil,“ zdůraznil trenér.