„Od prvního kola jsme hráli na udržení. S počtem bodů jsme spokojení, nezanechali jsme úplně špatný dojem. Některé zápasy byly lepší, některé horší. Stále máme co zlepšovat. Před touto sezónou jsem se nepohyboval nějaký čas v dospělém fotbalu. Pracoval jsem v trochu jiných podmínkách, co se týká klubů. Seznamoval jsem se proto také s prostředím, s podmínkami, s tím, jak hráči přistupují k tréninkům a zápasům. Chtěl jsem, abychom od prvního utkání hráli v určité výkonnostní rovině. Moje podmínka pro hráče byla, že absolvují týdně tři tréninky. Z toho nedokážu slevit. A chtěl jsem, aby si na to hráči zvykli. Chápu, že někdy to prostě u někoho nejde. Ale je hodně znát, když hráči třikrát v týdnu trénují. Z větší části se to dařilo. Zvláště to vyžaduji u mladších hráčů. Jsme mladý mančaft, učíme se hrát na této úrovni. Ale každý fotbalista se učí už od žákovských kategorií. Hodně záleží na kvalitě trenérů a tréninkových jednotek. Myslím, že my jsme v kategorii mládeže byli vedení hodně kvalitně. Výchova mladého fotbalisty začíná už od prvního momentu, kdy se rozhodne vůbec fotbal hrát a kdy začne trénovat. To může být sedmi, osmi letech. Rozdíly v trenérech jsou také znát. Některý klade důraz na kondičku, jiný na techniku, taktiku. A to se pak odráží na výkonech mladých hráčů. U některých je vidět, že jim určité informace, které je potřeba do fotbalu dát, chybí. Když bych naši sezónu hodnotil školní známkou, dal bych týmu dvě mínus. Pro nás to byla zlatá střední cesta. Mohli jsme na tom být daleko lépe i daleko hůř. „

Co čeká trenéra a mužstvo do jarní části soutěže? Tým Turnova trénuje až do poloviny prosince třikrát týdně. Přestávka na mužstvo čeká od patnáctého prosince do patnáctého ledna. Ale ani ten měsíc moc příležitostí k lenošení hráči mít nebudou.

„Dostanou individuální plán. Nechci, aby do přípravy pak nastoupili „z oleje“. Každý musí mít zodpovědnost k sobě a ke svému výkonu. Každý trenér na prvním tréninku pozná, co tomu hráči ve volnu dali a jestli individuální plán plnili.“

Turnovské mužstvo má už naplánovaná i přípravná utkání. „Hrát je budeme každý víkend od druhého týdne přípravy. Prvních deset dnů je čas na to, aby si zase tělo zvyklo na zátěž. I přípravný zápas vyžaduje stoprocentní nasazení. Tělo po měsíční pauze na to není hned první víkend přípravy ještě připravené.“

A s jakou známkou trenér Nosek počítá po skončení jarních bojů? „Přál bych si, aby to zůstalo na dvě mínus. To by znamenalo, že se pohybujeme uprostřed tabulky. Záchrana je pro nás prioritou. Chtěl bych kádr ustálit, aby nebyla velká fluktuace hráčů. Na všechno je dnes ale složitá doba, na peníze ve fotbale obzvlášť. Jsme rádi, že si diváci na turnovské hřiště najdou cestu, že chodí fanoušci, které znám už dvacet let a občas se objeví i mladí. Ale té mládeže je ve fotbale stále méně. Divácký kotel u nás je namíchaný. Budeme se těšit na to, když nás budou zase na jaře podporovat."

A co trenéra Noska v turnovském fotbale mrzí?

„Je škoda, že se nedokáží na spolupráci domluvit Přepeře s Turnovem. Myslím, že by vznikl kvalitní tým, který by byl schopný bojovat i o postup do druhé ligy. V Turnově se hrál vždycky dobrý fotbal. Kdyby se v tom dalo pokračovat, bylo by to výborný.“