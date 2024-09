Za bod je Josef Petřík sice rád, ale spokojený, jak on říká, není nikdy. Chtěl, aby se vrátili se třemi. Takže doma mají jeho svěřenci v dalším utkání zase co dohánět.

Hráli jste na hřišti nováčka soutěže, jaký byl?

Ředice mají hezký fotbalový areál. Vybudovali hřiště a ohromně se snaží.



Proč se vám nepodařilo vstřelit gól?

Několikrát naše rozvíjející akce domácí přerušili opravdu na poslední chvíli zákrok za zákrokem zezadu, rušili nám akce a hrozně bojovali. Nebylo to jednoduché, ale i tak jsme si několik solidních příležitostí vytvořili.



Nedali jste gól. V čem jste chybovali?

Bohužel jsme v přechodové fázi a v poslední třetině hřiště nezachovali klid a neproměnili jsme ty situace, které byly hodně příznivé. Neřešili jsme to dobře.



Takže chválit nebudete?

Vyzdvihl bych obranu celou, která to brala s přehledem v čele s brankářem Francem. Máme bod, ale chtěli jsme víc.



Jste i s bodem spokojený?

Spokojený nejsem nikdy. Samozřejmě po jednom bodu to hrozně pomalu přibývá. Je lepší jednou prohrát, jednou vyhrát, než dělat takhle body. My jsme udělali jeden bod s Kosmonosy doma, teď jeden bod zvenku. To naskakuje hrozně pomalu. Nám se dařilo v minulém ročníku stále vyhrávat nebo prohrávat, ale ty body přibývají rychleji. Těmi remízami to jde pomalu. Takže jsme na minus jedna. Ale celá soutěž se rozjíždí.

Jak jste na tom s počtem hráčů, ještě "řádí" dovolené?

Teď už jsme byli skoro kompletní, i když někteří hráči neměli tolik natrénováno. Ale věřím, že se náš výkon bude postupem času zlepšovat.



S kým teď konečně vybojujete tři body?

Hrajeme doma se Slavií Hradec Králové, která je úplně nevyzpytatelná, protože dokázala porazit Hamry, ale potom doma prohrála se Bydžovem . Hraje technický fotbal, nevyzpytatelný. Potřebujeme doma zabrat, abychom nenabrali nějakou ztrátu na začátku. Já se docela řídím tabulkou pravdy a teď jsme v tabulce pravdy minus jedna a nechceme v domácím zápase spadnout do nějakého dalšího mínusu.

Jste trenér optimista?

Myslím si, že to půjde vzhůru, mančaftu věřím, nahoru půjde i útočná fáze. Obrannou fázi jsme zlepšili.



Ještě vám přibyla nová posila.

Udělali jsme stopera Dvořáka, který přišel z České Lípy. Kvůli zranění jsme přišli o stopera, který s námi hrál stabilně. Takže dobře, že se nám povedl tento hráč.