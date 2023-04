Nový Bydžov - Velké Hamry A 0:3 (0:2)

Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn: "Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme dva góly. Na soupeře jsme se připravovali, věděli jsme, že hraje hodně drsně, agresivně, podle mě někdy až za hranicí. Rozhodli jsme se odpovědět mu stejně. Soupeř má hru založenou na rychlém protiútoku, také na to jsme se připravovali a dařilo se nám to. Do druhého poločasu jsme od domácích čekali nápor, ale ten nepřišel. Zápas jsme měli pod kontrolou. Když jsme přidali třetí gól, bylo rozhodnuto. Bodů zvenku si hodně vážíme. Ve hře se projevila zkušenost a vyzrálost našeho týmu. Dnes jsme byli lepší. Dali jsme krásné góly. Kamil Krejčík předvedl perfektní "z voleje", Patrik Žitka už to také po čtyřzápasovém půstu potřeboval, tak přidal další a třetím střelcem byl Honza Šohaj, dal první na 1:0. Potřebovali jsme, aby se nám utkání povedlo. O víkendu hrajeme doma. Soupeře, Dvůr Králové, nechceme podcenit, připravíme se na něj. Chceme dnešní vítězství potvrdit."