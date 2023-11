„Začali jsme vlažně. Nebylo to z naší strany ono. Domácí byli první čtvrthodinu lepší. Donutilo nás to po dvaceti minutách změnit rozestavění. Konec poločasu už jsme byli lepší my, nabírali jsme převahu. V druhé půli jsme dali gól. Domácí si nevytvořili nic, přesto uhráli bod. Z jedné situace, kterou jsme my vyřešili faulem, následovala penalta, kterou Dobrovice využily. Výsledek 1:1 je v tomto zápase pro nás ztráta,“ zhodnotil poslední utkání podzimu trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn.