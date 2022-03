Po kvalitní přípravě, kterou hráči Hamrů absolvovali, byl trenér Zdeněk Bryscejn z jejich výkonu hodně zklamaný. „Nezasloužili jsme si ani bod, protože jsme podali trapný, naivní výkon. K zápasu jsme přistoupili stejně jako ke generálce, ve které jsme taky prohráli první poločas. Ale podařilo se nám otočit. Dnes to bylo úplně o něčem jiném, Domácím jsme darovali vedení 2:0, díky bojovnosti a zdržovací taktice si pak už vítězství uhlídali. Jsme zklamaní z toho, jak k zápasu hráči přistoupili. Prohra je pro nás fackou, kterou jsme nečekali. Za dva zápasy jsme tomuto soupeři darovali pět bodů. Takhle u nás začátek jarní části soutěže určitě vypadat neměl. Je to naše ostuda. Tím vůbec nesnižuji výkon domácích. Průběh zápasu určitě probereme, mám hráčům co říct. Vedení klubu se snažilo zajistit týmu maximální podmínky odpovídající divizi. O to víc nás tato prohra mrzí.“

Další utkání mají Hamrovští hrát už doma. V sobotu, „na Josefa“, hrají od 10,30 proti Horkám. Jestli ano nebo ne, o tom rozhodne v následujících dnech počasí. Zatím je hřiště na zápas připravené.