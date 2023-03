Hamry venku rozcupovaly Brandýs. Turnov doplatil na zbytečné chyby

Zdeněk Bryscejn:

"Prohráli jsme ze dvou důvodů. Vzhledem k tomu, na jakém terénu se zápas hrál, víceméně na neregulérním, si nemůžeme dovolit dát doma dvě vlastní branky. To nelze. Hodně sněžilo. Na hřišti bylo hodně sněhu. Ale nevymlouváme se na to. Hřiště bylo pro oba týmy stejné. Ale za takových podmínek se příliš šancí nevytváří. Ale my jsme si i přesto nějaké vytvořili. Za stavu 0:2 se ještě dal zápas vyřešit jinak. To, jaké šance zahazujeme, je neskutečný. A dnešní prohra je toho výsledkem. Chyby, které jsme předvedli, si nemůžeme dovolit právě na takovém terénu. Ve druhém poločase jsme měli sice převahu, ale body nemáme."

Velké Hamry A - Trutnov 1:2 (0:1)

Branky: 66. Svrček - 18. Šidlo, 63. Slavík

Sestava Hamrů: Klement, Váňa, Šidlo, Černý, Munzar, Štěpánek, Javůrek, Krejčík, Žitka, Linka, Rudolf, Masařík, Janda, Svrček, Vosecký, Kozák, Zounek