trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Konečně jsme zahráli na co máme. Konečně jsme po dlouhé době odehráli zápas s nulou. A konečně jsme v obraně neudělali žádné chyby. Byl to druhý náš nejlepší zápas podzimu. My jsme Ústí nepustili do žádné šance. Soupeř hrozil ze standardních situací, v těch je silný. Ale jinak nic. Dobře jim zachytal jejich gólman Jeřábek a několikrát je podržel. Dnes jsem s utkáním hodně spokojený. Tři body máme a to je důležité, i když gólů jsme mohli dát víc. Pokořili jsme třicetibodovou hranici tentokrát hodně brzo. Ještě máme před s sebou jeden těžký zápas, jedeme do Dobrovic, takže nic po dnešní výhře neoslavujeme.“



Turnov – Chrudim 2:0 (1:0)

za domácí trenér Josef Petřík:

„Na začátku jsme hráli za deště, pak už jen poprchávalo, ale hřiště bylo mokré. Hráli jsme na umělce kombinační fotbal, soupeř se o něj taky snažil. Ale nám se povedlo několik brejků. Zazářil Petr Svoboda, který dal dva góly a utkání rozhodl. Jsme rádi, že jsme tři body za takového počasí vybojovali a nezmokli jsme zbytečně. Bylo to náročné nejen pro hráče, ale i pro rozhodčí a pro všechny. Ještě nás čeká poslední zápas. Jedeme do Bydžova.“