Ve Velkých Hamrech se do nové sezóny hnuly ledy. Předsedou fotbalového klubu se stal Josef Hnídek. Na postu trenéra A týmu působí nově Zdeněk Bryscejn.



Ten se po osmnácti letech sešel na hamrovském hřišti opět s Josefem Hnídkem.

Spolu začali v I A třídě jako trenér a hráč. Společně pro Hamry poprvé vybojovali divizi. A po osmnácti letech se pro Josefa Hnídka post hráče změnil ve funkci předsedy fotbalového klubu. A trénování A mužstva, které úspěšně bojuje v divizi, svěřil právě trenéru Zdeňku Bryscejnovi.



MÁM NA ČEM STAVĚT

„Základ hamrovského týmu je, díky bývalým trenérům, velmi dobře připravený. Mám na čem stavět, ať se týká kvality nebo kvantity. Ambice má předseda vysoké, určitě chceme hrát v první pětce, když ještě výš, o to lépe,“ jasně popsal svoje plány nový kouč.

Trénuje už přes čtyřicet pět let, naposledy působil ve Fotbalové akademii Jablonec u mládeže, a to od žáků až po dorostenecké týmy. Má bohaté zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi.

„Mým krédem je, aby kluky fotbal pod mým vedením bavil a aby se na tréninky těšili. Jednoznačně na této úrovni už musí docházet na všechny tréninky a na nich makat. V Hamrech jsou ukáznění, věřím, že nebude žádný problém,“ předpovídá Zdeněk Bryscejn.

A jak vidí současný fotbal poznamenaný koronavirovou pauzou? „Hlavně mi vadí, že nemohou chodit diváci. Bez diváků se fotbal hrát nedá. Mně to taky ani nebaví dívat se na fotbal bez fanoušků.

Na otázku, zda po tolika letech zkušeností na postu kouče pozná, zda se mu v týmu pohybuje opravdová budoucí fotbalová hvězda, prozradil, že ve Fotbalové akademii Jablonec má na starosti skauting mládeže. „Tak bych měl poznat, kdo má

předpoklady stát se dobrým fotbalistou. Trávím na fotbale veškerý zbývající volný čas a sleduji, jak kdo hraje,“ dodal Zdeněk Bryscejn.



PREMIÉRA S VLAŠIMÍ

Pro áčko Hamrů vrcholí letní příprava. První soutěžní utkání hrají doma v rámci Českého poháru. A nebude to jednoduchý zápas. Přijede druholigový soupeř z Vlašimi. „Je to velký favorit a chceme se na něj dobře připravit a pořádně ho potrápit. Věřím, že se nám to povede. Prioritou je pak ale divize. A v ní také hrajeme první zápas na domácí půdě. Všichni chceme vyhrávat, ale někdy je to opravdu těžké,“ zdůraznil kouč před svojí pohárovou premiérou v Hamrech.

Na každý trénink se připravuje. „Kdo trenéra dělal, dá mi za pravdu. Bez toho to nejde, když má být trénink kvalitní,“ připomenul kouč.

Dodal také, že je velmi důležitý způsob, jakým mužstvo prohraje.



MUSÍ HRÁT BEZ CHYB

„Když je soupeř silný, tak to tak musíme brát. Horší je, když se prohraje díky lajdáckosti a nedůslednosti, díky

našim chybám, které jsme nemuseli udělat. Ale toho se musíme vyvarovat“, vysvětlil trenér hamrovského áčka.

Výměna na trenérském postu se nezrodila ze dne na den. První nabídka od Velkých Hamrů ústy Josefa Hnídka přišla už před rokem. To měl ještě Zdeněk Bryscejn

ale povinnosti u mládeže Fotbalové akademie Jablonec, kde v té době koučoval dorost. A proto měl dostatek času na rozmyšlenou.



HAMRY SLEDOVAL

„Uháněl jsem Zdeňka jako holku na rande,“ s úsměvem dodal nový předseda hamrovského klubu Josef Hnídek. A kouč potvrdil, že výkony Hamrovských z povzdálí sledoval stále. Věří, že se pod jeho vedením budou ještě zlepšovat.