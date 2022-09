„Do utkání jsme vstoupili absolutně nekoncetrovaní, nechce se mi věřit, že by to bylo podceněním soupeře. Rozhodl už začátek zápasu, protože jsme v patnácté minutě prohrávali 0:2. Soupeř byl na koni, my na tom byli hůř. I když jsme hráli špatně, tak jsme mohli dát v první půli gól, ale šance jsme zahodili. O poločase jsme si něco řekli a všichni to chápali. Na hřišti se to ale vůbec neprojevilo. Měli jsme sice hned další tutovku, ale tu jsme nedali. Od té doby jsme hráli špatně, byl to nekoukatelný fotbal. Přizpůsobili jsme se hostům, nehráli jsme kombinačně, jako bychom zapomněli hrát fotbal. Odkopávali jsme dlouhé míče. Pak jsme inkasovali třetí gól, hloupý a laciný. Vítězství jsme si nezasloužili. Na nic a na nikoho se nemůžeme vymlouvat. Pro mne je to velké zklamání a myslím, že to kluci cítí stejně. Hlinsko výrazně posílilo a mají dobrý tým,“ okomentoval nevydařené domácí utkání trenér hamrovského áčka Zdeněk Bryscejn.

Naopak se dařilo Turnovu. Ten doma vybojoval tři body v duelu proti Ústí nad Orlicí, které porazil 2:0. Trenér Tomáš Nosek byl spokojený.

"Pochválit chci celý tým. Hráli jsme proti těžkému soupeři a ještě na těžkém terénu. To jsou dvě věci, které nejdou dohromady. I přesto jsme dokázali urvat tři body. Cením si toho, že kluci odpracovali celý zápas na jedničku. I když soupeř předvedl výbornou kvalitu, byli jsme na hřišti tím lepším týmem. Máme trochu personální krizovku. Na tento zápas nám chyběli stabilní hráči, kteří běžně hrajou. Velmi dobře je ale nahradili jiní. Takže myslím, že dnes si ta naše sestava sedla na výbornou. Po sedmi kolech jsme se už trochu, jako nováček v soutěži, otrkali. Zjistili jsme, že fotbal se v této soutěži dá hrát s každým. A my se snažíme hrát fotbal, ne nějakou nakopávanou. A dokážeme hrát kvalitní fotbal. Ze začátku to bylo pro nás těžké. Jiná soutěž, jiná kvalita hráčů. Některým hráčům to trvá déle, jiným kratší dobu si na novou soutěž a nové soupeře zvyknout. A je na trenérovi, jestli se trefí do sestavy nebo ne. A dnes nám to vyšlo. Příští týden nás čekají Benátky nad Jizerou. Řekl jsem klukům už na začátku soutěže, že nikam nebudeme jezdit podělaní ze soupeře. To by nemělo cenu tu soutěž hrát. Já tohle nemám rád. Když chcete hrát nějakou soutěž a fotbal na nějaké úrovni, tak nesmíte lézt už do šatny podělaní."