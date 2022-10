Arsenal Česká Lípa, lídr skupiny B, sehrál těžké utkání v Březové. Českolipští tam v tvrdém boji ubojovali bezbrankovou remízu. Přišli navíc o zraněného Blažka a vyloučeného Šimona.

„Těžké utkání, na těžkém rozmáčeném terénu s tvrdým soupeřem. V první půli jsme se s tím těžko vyrovnali, prohrávali jsme souboje. Ve druhém poločase jsme hru zlepšili, vytvořili si velký tlak i šance, bohužel jsme je neproměnili. Potom do průběhu zasáhlo zranění Honzy Blažka a museli jsme sestavu trochu změnit. Hra byla nahoru dolů, neurovnaná a hodně přerušovaná žlutými karty a následovala červená pro Šimona. To vše ovlivnilo závěr utkání. Nakonec bod je dobrý,“ hodnotil utkání Martin Jánošík, kouč českolipského Arsenalu.

V dalším zápase divize C si Velké Hamry přivezly z hřiště Jiskry Ústí nad Orlicí alespoň jeden bod za remízu 1:1.

Musíme být pořád na špičkách, žádný zápas není na pohodu, říká trenér Nosek

„Dobře jsme začali, třicet minu jsme měli utkání absolutně pod kontrolou. Pak jsme zase přistoupili na způsob hry soupeře. Rozdíl se smazal. Domácí vyrovnali. Druhý poločas tlačili, to jsme očekávali. Ale předváděli silový způsob hry, moc hezký fotbal to nebyl, spíš boj. Spokojení nejsme, zbytečně se připravujeme o body. Někteří hráči už opakovaně nepředvádějí takové výkony, jaké bychom chtěli a musíme s tím něco udělat. Ústí nad Orlicí je těžký soupeř, nedávno hrálo ještě třetí ligu. Ale my máme na víc, než předvádíme. Příští týden hrajeme doma proti Benátkám. Ty ještě neprohrály, takže nás čeká těžký soupeř,“ má jasno Zdeněk Bryscejn, kouč Velkých Hamrů.

Skoro čtyři stovky diváků vidělo ve Dvoře Králové první selhání rezervy libereckého Slovanu, která prohrála 1:2. Cenný bod získal nováček z Turnova, který díky brance Beníška z 84. minuty urvala plichtu 2:2 na půdě neporažených Benátek.

Trenér Turnova Tomáš Nosek byl za jeden bod rád. "Výsledek je možná trochu zavádějící. Ale remíza je zasloužená. V prvním poločase jsme mohli dát víc branek, než jednu. Za stavu 1:0 jsme měli ještě další šance, ale nic se nám z nich nepovedlo. Soupeř z jedné naší chyby vytěžil gól. Dělal nám problémy. Nesložili jsme zbraně a zaslouženě jsme vyrovnali. Navíc jsme hráli s druhým nejlepším mančaftem tabulky a ještě na jeho hřišti. Nebyli jsme horším mančaftem. Takže za nás určitě spokojenost. Další zápas nás čeká v Dobrovicích. S nimi jsme hráli v přípravě. Bude to zřejmě otevřený fotbal z obou stran. My si to jdeme s každým rozdat na férovku. Mrzí mě ale zranění našeho Michala Jíry, je to u nás nejlepší hráč na hřišti."