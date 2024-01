Hamrovské áčko, účastníka divize C, vyzve v přípravě A tým FK Jablonec. Dvacátého ledna se mužstva utkají na umělé trávě v Desné. Hamry už odstartovaly přípravu a jedou podle plánu. Z Brandýsa se k týmu vrátil Vosecký.

hamry- dobrovice | Video: Josef Březina

V tabulce divize C přezimoval A tým Velkých Hamrů na třetím místě a na kontě s třiatřiceti body. Hamrovští sehráli celkem patnáct zápasů se skóre 31:19. Na domácím trávníku vybojovaly Hamry šestnáct bodů a v tabulce domácích zápasů skončily čtvrté. Na hřištích soupeře byly úspěšnější. Přivezly si sedmnáct bodů a opět v tabulce třetí pozici.

Trenér A mužstva Zdeněk Bryscejn:

„Potěšilo mě, že nás oslovil FK Jablonec a chce s námi hrát jeden z přípravných zápasů. Máme za s sebou tři tréninky ve stejném modelu, který se nám osvědčil loni, tedy áčko a béčko dohromady. Hráči přišli po zimní pauze s elánem a chutí. V prosinci plnili individuální plány. My jsme si hned na tréninku udělali vytrvalostní „jojo“ test, který ukázal, jak na tom kdo je. Dopadlo to tak, jak jsem očekával. Překvapení se nezrodilo. U kluků, u kterých jsem věděl, že dopadne test dobře, tak dobře dopadl. Začali jsme trénovat podle plánu. Z hostování z Brandýsa se vrátil Vosecký. Jiné změny zatím nemáme. První přípravný zápas hrajeme dvacátého ledna proti A týmu FK Jablonec. Bude to těžké sousto. Jablonec už bude mít na kontě několik přípravných zápasů. Trénuje úplně jinak než my. Pro nás je ale ctí, že si vybral právě nás a můžeme si takové utkání v rámci přípravy s ním zahrát. A chceme ho odehrát se ctí. Bude to na umělce v Desné. Jinak trénujeme i v Hamrech na umělce a něco také v Desné. Pro jaro se nic nemění. Soutěž máme celkem dobře rozehranou. Když budeme s áčkem do třetího místa, byl by to pro nás úspěch. V béčku necháme hrát na jaře hlavně mladé kluky. Na podzim tento tým občas doplňovali hráči z áčka a na některé z nich to pak už bylo moc. Takže v béčku dostanou šanci mladí. Začíná nám dobře fungovat už také dorost. Bodů máme u béčka dost. Nebudeme proto až zase tak řešit, jestli jsme v tabulce čtvrtí nebo sedmí."