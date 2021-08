Před silnou diváckou kulisou chtěli domácí borci pod vedením trenéra Zdeňka Bryscejna zahájit nový ročník divize C jak jinak, než vítězstvím.

FK Velké Hamry – SK Tochovice 2:2 (0:1)

Hned v úvodu ale přišlo překvapení. Nováček z Tochovic z první vážnější akce díky nedůrazu beků skóroval a ujal se vedení. Domácí sice potom měli do konce prvního poločasu míč víc pod kontrolou, ale ze zbytečně komplikované hry v koncovce vytěžili pouze několik rohových kopů a jedno nastřelené břevno.Hosté potom hrozili jednoduchými, rychlými protiútoky, se kterými dělali domácím bekům dost starostí. Do kabin šly týmy po první půli mistráku s jednobrankovým hostů. Odhodlání Hamrů otočit vývoj zápasu na začátku druhé půle Tochovice zabrzdily, když zvýšily na 2:0. A to už zatrnulo nejen hráčům, ale i fanouškům.

ČEKALI JINÝ ZAČÁTEK

První mistrák si i oni představovali trochu jinak. Hamry ale nesložily zbraně, odpověděly gólem na 1:2. A z následujícího tlaku se zrodila i vyrovnávací branka na 2:2. K tomu, aby obrat dokonali úplně, jim scházelo trochu štěstí. Hosty od porážky uchránila jednou nastřelená tyč a jednou břevno.Domácí tým vybojoval alespoň jeden bod. Ale dva zbytečně ztratil.

ANI NEŠEL DO KABIN

Trenér Bryscejn byl z průběhu i z výsledku zápasu zklamaný.„Je to pro mne obrovské zklamání, a to především výsledkově. Z jednoduchého zápasu jsme si zase vytvořili těžký a složitý. A už to u nás, bohužel, začíná být pravidlem. Sráží nás pořád individuální chyby jednotlivců a nezodpovědnost. A už to začíná být obehraná písnička. My sami dostaneme soupeře do hry a pak to doháníme. A to je špatně. Určitě jsme zbraně nesložili, snaha o obrat utkání byla u nás obrovská. Ale na snahu se nehraje, pouze snaha nestačí. My jsme měli jednoznačně vyhrát a získat tři body,“ zakončil hodnocení prvního mistrovského duelu na domácí půdě hamrovský kouč.

NOVÁČEK PŘEKVAPIL

Mužstvo Tochovic je v divizní soutěži nováčkem, nahradil tým Polaban Nymburk, který odstoupil.K průběhu ještě kouč Hamrů dodal: „Soupeř nás zase až tak ničím nepřekvapil. Hráli zezadu. Zápas se hrál na jednu branku, s velkou převahou. Ale my z něho máme jen jeden bod. A to je málo. Čekal jsem, že začátek bude pro nás lepší. Další utkání hrajeme venku, čekají nás Horky nad Jizerou. Bude to také těžký soupeř, žádný není lehký, každé utkání začíná pro obě mužstva stejně, 0:0.“Zdůraznil, že po zápasu nejde do kabiny. Převládají emoce. Utkání s hráči probere na tréninku.

Branky: 60. Žitka, 75. Radzinevičius – 3. a 51. Čížek. R: Vojtěch.

ŽK: 1:3, diváci 150.

Velké Hamry: Klement – Váňa, Štěpánek, Černý, Šídlo, Šohaj, Linka, Krejčík, Žitka (62. Kováčik), Rudolf (71. Hrušovský), Radzinevičius.