Letohrad – Velké Hamry A 1:1 (0:1)

„Vezeme bod, ale s výkonem spokojený nejsem. Především jsme nezopakovali výkon z předchozího týdne. A to mě mrzí. A také to, že vedeme poločas 1:0 a nedokážeme zápas vyhrát. Pouštěli jsme domácí do nebezpečných brejků. Ve druhém poločase jsme změnili taktiku. Na začátku jsme měli tři tutové akce, které jsme nedali. A to vlastně rozhodlo. A pak jsme ještě dostali divný gól. Nejsme schopní využít naši fotbalovost. Přizpůsobili jsme se bojovnému, soubojovému stylu hry domácích a to nám nesedělo. Vezeme bod zvenku, každý bod je dobrý. Ale chtěli jsme přivézt body tři. Ale jede se dál. Další utkání hrajeme doma proti Novému Bydžovu.“