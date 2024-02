„Podle plánu přípravy jsme odehráli teprve druhý přípravný zápas, je to po třech týdnech, první jsme hráli proti FK Jablonec. Teď jsme přešli do druhé fáze přípravy a v utkáních, které budeme hrát, se už začne rozhodovat o sestavě pro nadcházející sezónu. Domácí byli vyhranější, to bylo vidět, byli lepší v přechodové fázi. My jsme dost kazili a ze dvou situací, při ztrátách, jsme dostali gól. Na výsledek teď ale nehledíme. Zápas byl pro nás velice přínosný. Hráli jsme s rychlým, důrazným týmem. Obě mužstva se snažila hrát fotbal. Nám to hodně ukázalo. V prvním poločase jsme hráli v trochu jiném rozestavění, než jsme zvyklí, ve druhém už jsme hráli v našem klasickém. V každém přípravném zápase zkoušíme a tento byl pro nás velmi hodnotný, kvalitní. Na nás bylo vidět, že jsme ještě nevyhraní. Ale jsme spokojení, zápas splnil svůj účel," řekl trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn.