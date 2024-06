Hosté přijeli do Ústí s touhou zahrát si kvalitní zápas proti soupeři, který je první v tabulce. Skvěle připravené hřiště a hodně fanoušků potvrzovalo, že se přání Hamrovských možná splní. Ale, jak řekl po utkání trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn, to co se pak v Ústí dělo, nemělo obdoby. „Věděli jsme, že Ústí má týden co týden problémy a přátelské prostředí jsme nečekali. Ale to, co se tam dělo tentokrát, to už bylo hodně přes čáru. Jak jsem říkal, těšili jsme se na dobrý zápas a nešlo nám o nic jiného, než si to poctivě rozdat,“ zdůraznil kouč.

Opak byl ale pravdou. Podle něho domácí nastoupili zbaběle, postavili se na svou polovinu a jenom se posouvali. „Kdybych dal pokyn, aby si obránci na polovině nahrávali celý zápas, tak tam stojí asi dodnes. Jenom čekali na naši ztrátu. A jakmile jsme ztratili míč, hráli jednoduchou hru nahoru s cílem dostat míč do velkého vápna. A tam si chodili pro fauly, aby získali penaltu. My jsme si toho v prvním poločase moc nevytvořili, ale to nebylo proto, že bychom nechtěli. Bylo nám to znemožněno. Jakmile jsme překročili polovinu, všechny souboje byly proti nám. Rozhodčí nám nedovolil něco rozehrát.“ popsal Bryscejn prvních pětačtyřicet minut.

Druhý poločas byl ale asi ještě horší. Situace v utkání divize C eskalovala. „Hráli jsme proti čtrnácti. Domácí byli bezradní, ale zákeřní. Máme zase dva zraněné a za faul, který byl na červenou kartu, dostali maximálně žlutou. A to ve finále rozhodlo. Nejslavnější hráč, stoper Chleboun, který měl dostat ve hře tři žluté karty, nakonec dostal jen jednu. A v osmdesáté druhé minutě přišel do velkého vápna, tam si sedl a nejlepší muž utkání rozhodčí Glogar, nařídil penaltu. Takže jsme dostali gól z penalty. Bylo to směšné a vymyšlené,“ popsal rozhodující okamžiky zápasu Zdeněk Bryscejn.

Po takové penaltě se mu jeho hráče jen těžko dařilo uklidnit. A kdyby v ten moment dostali třeba šest červených karet, tak bych se asi ani nedivil.

„Rozhodčí musel mít špatné svědomí. Nechal si od hráčů nadávat. Kdyby si stál za svým a věděl, že má pravdu, tak by nás musel vyloučit. Odešel rozklepaný do kabiny. Byla to ostuda fotbalu,“ řekl pořádně naštvaný Bryscejn.

A nešetřil slovy kritiky na účet rozhodčího dál. Ten si podle něho našel velmi komickou situaci. „Ústí je horší než Chrudim B, Vysoké Mýto, Benátky, Turnov. Nabízí se otázka, proč jsou první? Celá jeho sezóna se odvíjí v podobném duchu. Minulý týden mělo Ústí stejný problém v Hradci Králové. Tam také kopali penaltu, ale v 88. minutě ji jeho střelec neproměnil,“ připomenul předcházející fotbalový duel soupeře Bryscejn.

Z výkonu rozhodčího a průběhu divizního duelu je znechucený a zklamaný. Bohužel si uvědomuje, a možná není z trenérů sám, že se podobnými problémy nikdo nezajímá, neřeší je a že se zase nic nestane.

„Toto utkání nebylo férové. Naopak bylo hodně přes čáru,“ dodal hamrovský trenér. A upozornil také na to, že Ústečtí opomenuli splnit povinnost domácích. „Měl být povinný přenos na TV.com, ale Ústí ho nemělo, což je povinnost domácího týmu. Zápas by měli nahrávat, aby se každý mohl dívat na přímý přenos. Ten ale k dispozici nebyl. Asi proto, aby tu komedii lidé neviděli,“ uvedl Bryscejn.

Mužstvo Hamrů si mohlo možná přivézt alespoň bod za remízu, možná dokonce i výhru a body tři. Domácí si šli ale za vítězstvím hodně tvrdě. Význam toho slova si může každý fotbalový fanoušek vysvětlit podle svého. Blíží se konec sezóny, poslední zápasy rozhodují o umístění v tabulkách napříč soutěžemi. A o prvním červnovém víkendu rozhodčí nešetřili žlutými ani červenými. Otázka ale je, jestli mají vždycky při svém „ohodnocení“ okamžité situace pravdu.

Chrudim – Turnov A 2:2 (1:2)

„Šlo o zápas dvou sousedních týmů v tabulce, který byl plný změn. Prohrávali jsme 1:0 po poněkud kontroverzní penaltě. Přesto jsme se dokázali dostat do vedení 2:1 ještě před poločasem, ale museli jsme provést několik nucených střídání. Ve druhém poločase jsme měli několik dobrých šancí na brejk, ale soupeř vyrovnal na 2:2 z další penalty. I když náš brankář penaltu vyrazil, soupeř dokázal skórovat z dorážky. Zápas byl celkově rušný a soupeř se snažil v závěrečném tlaku dostávat míče do našeho vápna, zatímco my jsme měli dobré brejky. Nakonec skončil zápas remízou 2:2, ale máme smíšené pocity kvůli těm dvěma penaltám. Chci říct, že rozhodčí měl k nám přísnější měřítko. Byly tam situace na obou stranách, ale proti nám byly odpískané dvě penalty a jednu jasnou penaltu pro nás neodpískal. Domnívám se, že rozhodčí byl k nám přísnější než k domácím. Příští týden máme doma Cidlinu. Tým, který je v posledních deseti zápasech na třetím místě v tabulce. Je to tým bojující o záchranu, který v poslední době dosáhl dobrých výsledků. Čeká nás těžký zápas, ale chceme se s touto sezónou rozloučit domácím vítězstvím,“ zdůraznil trenér turnovského áčka Josef Petřík.