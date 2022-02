„Všechno probíhá tak, jak jsme si naplánovali a jak jsme chtěli. Jediný zádrhel byl zatím ten, že nám tento týden kulminoval počet zraněných nebo nemocných hráčů. Ale na to si nestěžujeme, to je skutečnost, se kterou stejně nikdo nic neudělá.“O čtyřech odehraných utkáních se kouč vyjádřil jako o kvalitních. „Z výsledků ale žádné závěry neděláme. Ty za měsíc nikoho zajímat nebudou. Ale vážíme si toho, že jsme například remizovali na Viktorce Žižkov a vyhráli jsme nad béčkem Jablonce. To je cenné, ale není to rozhodující. Důležité je přístup kluků, kteří poctivě trénují. I v současných sněhových podmínkách máme na přípravu kvalitní podmínky.“