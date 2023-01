"Do zápasu jsme nasadili na každý poločas dvě rozdílné jedenáctky. Pochválit musím přístup hráčů, s jakou chutí utkání odehráli. Splnilo to smysl. Jediná poznámka moje je, že vítězství mohlo být i vyšší vzhledem k tomu, kolik jsme si vytvořili šancí. Soupeř hraje krajský přebor Středočeského kraje. Bylo to první utkání, pro nás je důležité, že jsme ve hře prostřídali hodně hráčů."

1. přípravné utkání:

FK Velké Hamry - SK Mnichovo Hradiště - 4:0 (3:0)

Branky: Krejčík 2, Váňa, Svrček

Sestavy:1.pol: Masařík - Štěpánek M., Javůrek P., Váňa, Hušek - Munzar, Linka - Žitka, Krejčík, Rudolf - Kováčik

2.pol: Klement - Jodas, Macháček, Javůrek M., Šidlo - Štěpánek O. - Janda, Zounek, Mihálik, Reichel - Svrček