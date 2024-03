Za Turnov chytají v přípravě hráči z pole. A jde jim to parádně

„Příprava se nám vydařila. Je to ale vždycky loterie, jak se mužstvo přes zimu vyladí. Myslím si, že tým je dobře připravený. Generálka se nám povedla, vyhráli jsme 4 :1 s Újezdem, který hraje divizi, ale jinou skupinu a je v ní na druhém místě. Soupeř to byl kvalitní a pro nás tedy výsledek velmi dobrý. Kluci se prosadili v útočné fázi. Z toho máme největší radost. Okýnka v obraně snad dokážeme do prvního mistráku ještě zacelit. Těšíme se na první utkání. Můžou ale nastat zdravotní problémy, dva hráči nám ulehli s chřipkou. Doufám, že se do neděle uzdraví. A když ne, tak že je kluci nahradí. Ideální plán je hned v prvním zápase doma vybojovat tři body,“ přeje si trenér Josef Petřík.

„Příprava proběhla podle našich představ. Hráli jsme poslední generálku, která už ukázala základní sestavu. Vyhráli jsme v Českém Brodu 3:2. Ověřili jsme si v tomto zápase základní sestavu, která by měla nastoupit v sobotu 9. března do prvního mistráku. Další zápasy ukážou, jak jsme připravení. Máme dvě nové posily z Jablonce, jsou to dva mladí hráči, kterými jsme náš kádr A a B doplnili. Nikdo od nás neodešel. V sobotu nastoupíme v 10,30 na domácím hřišti proti Kosmonosům,“ připomíná trenér Zdeněk Bryscejn.