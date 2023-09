Po zápase zklamaný trenér Josef Petřík dodal: „Byla to bojovná přestřelka, ve které nás Hamry přetlačily. Začaly vyhrávat souboje. Je na pováženou, že dáme doma čtyři góly a nedokážeme z toho udělat vítězství. Naše obrana je pořád stejná. A když nám dojdou síly, nemáme na vystřídání plnohodnotní hráči. Máme, bohužel, úzký kádr.“

Za prvních patnáct minut viděli fanoušci tři góly, to není málo. Fotbal se jim líbil. Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn a souhlasně s ním i trenér Petřík to viděli jako „pěkný blázinec“. Kouč hostů až tak zase s výkonem svého týmu spokojený nebyl.

„Pro diváky to musel být krásný zápas. My jsme do utkání výborně vstoupili, ale dostali jsme čtyři góly, které nemůžeme dostávat. Není možné, abychom na výhru museli dát pět branek. My jsme dostali první dva laciné góly, další dva ze standardních situací, které měli domácí nebezpečné, to se musí uznat. Ale my to musíme ubránit. Výsledek se střídavě měnil. Ve druhém poločase jsme už ale byli výrazně lepší, i když jsme prohrávali 3:2. Zasloužili jsme si vyhrát.“

Hosté si v kabině řekli, co je potřeba s takovým poločasovým výsledkem udělat. A to dodrželi. Proto také druhé půli dominovali. Když zápas otočili na 4:3, tak se Turnovští utrhli a dostali se až před branku soupeře. A podařilo se jim vyrovnat na 4:4. Ale hosté ještě stav zvrátili a z Turnova si tři body odvezli.

„Turnov má od nové sezóny jiný, zajímavý mančaft. Má tam mladé, důrazné hráče. Ale my jsme jim hru svým výkonem hlavně v prvním poločase usnadnili. Já musím naše kluky pochválit za to, že se jim podařilo stav 3:2 otočit v náš prospěch. Zabrali a vybojovali tři cenné body. Turnov je nepříjemný soupeř. Jsem spokojený. Na lavičce jsme měli jen tři náhradníky, máme dost zraněných.“

Turnov – Velké Hamry 4:5 (3:2)

Domácí tým byl v prvním poločase produktivnější. Po Havlovi přidali další góly ve 29. Nosek a 37. Vencbauer. V druhé půli si čtvrtou branku připsal v 71. Malý.

U hostů začal v 7. minutě Krejčík a toho v tom spoluhráči nenechali samotného. Ve 14. přidal Žitka, v 59. Svrček, v 69. Franc (vlastní) a v 82. Javůrek.