Turnov A, účastník divize C, odstartoval zimní přípravu už osmého ledna a má ji velmi dobře rozjetou. Tým absolvoval soustředění v horských podmínkách, hráči nabírají kondičku, náročné tréninky zvládají bez problémů.

Turnov A - Velké Hamry A | Foto: Josef Březina

„Máme několik přátelských utkání. V jednom z nich jsme porazili áčko Přepeř 1:0, to je takové malé místní derby. Přepeře jsou jen dva kilometry od Turnova a hraje třetí ligu. Tak jsme se na ně, jako účastníci divizní soutěže, trochu vytáhli. Přípravu jsme se snažili hráčům zpestřit právě pobytem na horách, kde jezdili na běžkách a střídali je s náročným večerním tréninkem v hale. Trénovali jsme dopoledne i odpoledne, zaměřili jsme se na kondiční i herní trénink. Pokračujeme v tomto stylu i v domácím prostředí. Máme různá cvičení, při kterých hráči naběhají spoustu kilometrů, ale s balónem,“ řekl k přípravě trenér Josef Petřík.

Jeho mančaft se schází čtyřikrát v týdnu. A aby to měli hráči opravdu pestré, tak jim k tomu kouč ještě přiložil spinning a posilovnu. Změny cvičení a práce s balónem hráči baví a vstřebávají tento styl tréninku dobře.

„Velké změny v kádru neplánujeme. Dáme přednost tomu, který hrál na podzim. Testujeme jednoho hráče a uvidíme, jestli u nás zůstane. Odešel nám stoper, který se sám rozhodl ukončit fotbalovou kariéru a věnovat se zaměstnání. A toho se snažíme nahradit z vlastních zdrojů. Kádr zůstane skoro stejný, velký pohyb v kádru neočekávám,“ má jasno kouč.

Turnovské áčko v sobotu 3. února od 10.30 hraje na domácím hřišti, na umělé trávě, s Neratovicemi. Další přátelská utkání ho čekají na hřištích soupeřů. Tam čekají, že to budou těžší zápasy. A plány na jarní část soutěže?

„Chtěli bychom určitě zachovat současné postavení v popředí tabulky. Čtvrté místo je zavazující. Odskočily nám týmy úplně na vršku tabulky, Ústí a Benátky. Ty se asi poperou o postup. My máme nejblíž áčku Velkých Hamrů. Mají před námi náskok pět bodů. Jeden z našich takových menších cílů je stáhnout tento náskok a pak si to s nimi rozdat. Hlavní cíl pro nás je ale udržet atmosféru a soudržnost mužstva, která je výborná a má vliv na další výsledky a úspěchy. Kluci si navzájem pomáhají a to je důležité,“ zdůraznil Petřík.

První mistrovský zápas divize C hraje Turnov doma s Dobrovicemi desátého března. „Snad už budeme hrát na trávě, na umělce to přece jen není ono. Tráva je tráva!,“ přeje si Josef Petřík.