Áčko Turnova pokračuje v přípravě. Do startu divizní soutěže mu zbývá několik týdnů. Dalším soupeřem v přátelském utkání mělo být Štětí. Zápas ale odřeklo, a tak se trenér Turnova Josef Petřík domluvil na utkání se Sedmihorkami. A to určitě svůj účel splnilo jak pro účastníka divize, tak i pro "krajské" Sedmihorky.

Turnov A - Velké Hamry A, ilustrační | Foto: Josef Březina

Turnov A – Sedmihorky 5:2

" Vyzkoušeli jsme si zase hrát do plnejch. Soupeř hodně bránil. Kromě pěti gólů jsme ještě měli další šance. Dva inkasované góly mě mrzí, tam jsme měli v obraně nějaká okna. S útočnou činností jsem byl spokojený, i když máme ještě co zlepšovat. Příští týden máme derby s jabloneckým béčkem, hraje se zase v Turnově v sobotu 24. února v 10,30 hodin. Trenéra Benjamina Vomáčku jsem trénoval od dorostu až do chlapů v Liberci, kde jsem si ho vytáhl do A mužstva. Znám ho dobře i z jeho účinkování na Slovensku. Byl členem týmu v Žilině, který získal titul. Byl to poctivý fotbalista, měl rád fotbal a už v mládeži, v osmnácti letech, se z béčka Liberce posunul do áčka a hrál svůj první ligový zápas. Má za sebou už velkou fotbalovou kariéru. Jsem rád, že se za týden v Turnově potkáme," řekl k zápasu a dalšímu přáteláku trenér Turnova Josef Petřík.

Trenér Sedmihorek Pavel Šafář:

„Byl to pro nás kvalitní zápas v rámci přípravy s kvalitním soupeřem. Turnov nás prověřil. Byli jsme většinou pod tlakem. Turnov byl lepší na míči, měl víc šancí. Jsem spokojený, pro nás měl určitě zápas smysl. Doufejme, že i pro ně.“