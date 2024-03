„Z posledního zápasu jsme měli doma úbytek bodů, jenom jsme remizovali, i když jsme měli dost gólových šancí. Mrzelo nás to. Jeli jsme proto do Letohradu předvést svůj fotbal. Věděli jsme, že domácí hrají o záchranu. Chtěli jsme získat otěže zápasu do svých rukou. Podařilo se nám naše šance zužitkovat. Za výkon musím pochválit celý mančaft. Výsledek byl naprosto zasloužený. Svojí hrou jsme domácí, kteří chtěli jít do tlaku, eliminovali. Hrozili jsme. Dobře jsme se pohybovali. Hrál se rychlý fotbal, i když terén byl měkký. Balón klouzal a to nám vyhovovalo. Rád vyhrávám, dnešní zápas se mi líbil. Příští zápas hrajeme doma proti Kosmonosům. Věřím, že mužstvo bude pokračovat na vítězné vlně,“ řekl trenér Turnova Josef Petřík.

Hlinsko - Velké Hamry A -1:2 (1:0)

"Celý týden jsme pracovali na tom, abychom napravili porážku s týmem Kosmonos. Týden proběhl dobře, žádná deka na nás nepadla. Vyřešili jsme i pohárový zápas LKFS. Dnes to byl těžký zápas. Ale vstoupili jsme do něj výborně, měli jsme hned dvě velké šance, ale ty jsme neproměnili. Bohužel jsme dostali ze standardky gól a poločas jsme prohráli 0:1. V kabině jsme si řekli, že s tím něco uděláme a vlítli jsme do zápasu hned zkraje druhé půle. Hned jsme měli tutovku a Žitka ze čtvrtého pokusu vyrovnal na 1:1. Od té doby jsme byli lepší na hřišti. Soupeř byl nepříjemný. Podařilo se nám otočit zápas střídajícím Voseckým. Výhru jsme si zasloužili, ale bylo to těžké utkání. Tři body zvenku jsou pro nás důležité," zdůraznil trenér Zdeněk Bryscejn.

Hamry uspěly také v Zimním poháru LKFS. Do dalšího kola postupují po výhře nad Lomnici. Čekají na termín a soupeře do semifinále poháru. Předpokládají, že by jim los mohl určit třeba Českou Lípu.

„Teď se soustředíme o dalším víkendu na A tým, který hraje doma a B tým, který soutěž, krajský přebor, začíná. Áčko bude chtít pokračovat ve vítězném tažení na domácím hřišti proti Slavii Hradci Králové. A béčku začne jarní část soutěže ve Skalici. Oba zápasy se hrají ve stejný čas. Ale věřím že si s tím poradíme,“ řekl k dalšímu plánu hamrovských fotbalistů trenér Bryscejn.