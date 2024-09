Přes tři sta diváků si nenechalo ujít derby divize C mezi A týmy Turnova a Velkých Hamrů. Atmosféra byla bojovná jak na hřišti, tak v ochozech, ale nesla se ve sportovním duchu. Domácí fandové se těšili na premiéru nového trenéra Jiřího Štajnera. A Hamry byly rozhodnuté neodjet s prázdnou. Ale mužstva se nakonec o body podělila, každý tým bral jeden za remízu 2:2.

Turnov A – Velké Hamry A 2:2 (2:1)

"Ke třem bodů nám chybělo to, že jsme dostali dva zbytečné góly. Vedli jsme, ale pak jsme kopali standardku, zahráli jsme ji špatně a oni nám z brejku dali na 2:1,“ řekl po derby divize C asistent trenéra Velkých Hamrů Karel Vokál. A jestli byl spokojený s kvalitou hry hamrovského mužstva?

„Herně jsme soupeře přehrávali úplně v pohodě. Ale udělali jsme dvě chyby, které oni potrestali. Po výkonu v druhém poločase jsme si zasloužili vyhrát.To jsme také samozřejmě chtěli,“ zdůraznil asistent.

Podle něho byl asi Turnov po závěrečném hvizdu rozhodčího za bod šťastnější. Myslí si ale, že penalta, kterou měl sudí písknout, by karty ještě zamíchala.

Trenér Vodička se pak hlasitě rozčiloval na adresu sudího. Problémovou situaci vylíčil Karel Vokál:

„My jsme z následného brejku, kde byl dvoumetrový ofsajd a pomezní to nezvedl, dostali gól. Takže my jsme měli kopat penaltu a místo toho jsme inkasovali. To už trenér Vodička nevydržel být v klidu.“

Výkon hráčů v druhé půli utkání hodnotil Vokál kladně, s tím byl spokojený.

„Byli jsme daleko lepší. Ve finále to bylo dobré, ale chtěli jsme samozřejmě tři body. Z mančaftů, se kterými hrajeme, s námi nikdo pořádně nechce hrát otevřený fotbal. Všichni brání a jsou trošku zalezlí.“

Příští kolo hraje áčko Hamrů doma, přijede Benešov. A nebude to lehký zápas, oba mančafty mají stejný počet bodů.

„Mají také zkušené hráče, bývalé ligové. Takže pro nás to bude těžké utkání. Uděláme všechno pro to, abychom dnešní remízu napravili. V Turnově to bereme jako lehké zaváhání.“

Pro domácího trenéra Jiřího Štajnera to byla premiéra na postu kouče A mužstva a také zároveň první utkání na domácí půdě pod jeho taktovkou.

„Před zápasem bychom bod brali. Měli jsme ještě jednu výbornou šanci. Po zápase je to ale trochu hořké, protože si myslím, že jsme dnes měli na vítězství.

S výkonem kluků jsem spokojený. Nechci moc chválit, ale byl to zodpovědný výkon. Odmakali to všichni. Mám vlastně kromě Štěpána Havla všechny hráče k dispozici,“ dodal kouč. Ten chválil domácí fanoušky, které měl za zády na tribuně a byl rád, že na tento premiérový zápas jich přišlo přes tři stovky.

„Doufám, že se jim to líbilo a budeme se snažit na to navázat a už konečně taky doma vyhrát,“ slibil „Štajny“.

Ve středu zajíždí turnovské áčko do Hlinska a hned v neděli do Nového Bydžova.