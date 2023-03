Velké Hamry A – Letohrad 2:1 (0:0)

Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Jsem spokojený. Vyhrálo áčko i béčko. S Letohradem to bylo zasloužené, ale těžce vybojované vítězství. Hrálo se na těžkém, hodně měkkém terénu. Soupeř hrál hlavně na brejky. Bylo to dobývání. Mohli jsme dát v první půli gól, ale nedali jsme. A když jsme ho pak v druhé půli dali, tak jsme si situaci výrazně zkomplikovali sami, protože z bezvýznamné standardní situace jsme nechali soupeře vyrovnat. Tentokrát se k nám štěstí trochu přiklonilo, protože jsme v nastaveném čase dali, po spolupráci dvou střídajících hráčů, gól. Rudolf nahrál Voseckému a ten se trefil. Máme tři body, vytknout nemůžu klukům nic. Už je to obehrané, nedáváme góly. Ale dneska jsme do poslední minuty bojovali. Hodně kvalitní výkon dnes podal stoper Váňa. Tohle vítězství nám teď hodně pomůže. Příští víkend jedeme do Nového Bydžova.“