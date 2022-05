Trenér Zdeněk Bryscejn měl důvod ke spokojenosti: „V prvním poločase jsme dvakrát prohrávali ze standardních situací, na které byli hráči detailně upozornění. To by se stávat nemělo, to mě mrzelo. Ale pak jsme se s tím vypořádali. O poločase bylo vidět, že v týmu síla je a že to zlomíme. Hned zkraje druhého poločasu jsme dali na 3:2 a pak už jsme hráli absolutně bezchybně, hráčům nemám co vytknout. Hráli dobře, soupeře do ničeho nepouštěli. Individuální výkony u některých byly také velmi dobré, například Krejčí nahrál na tři góly. Ještě toho je hodně před námi, ale musím říct, že teď hrajeme dobře.“

Velké Hamry A - Libiš 7:2 (2:2)

Góly: 50., 55., 73., 76., Černý, 11. Linka 23. Šohaj, 59. Štěpánek

Sestava: Klement, Váňa, Šidlo, Kováčik, Černý, Štěpánek, Šohaj, Krejčík, Kozák, Linka, Šťovíček, Čapek, Schmied, Jelínek, Žitka, Rudolf

Diváků: 120