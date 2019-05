V sobotu 1. června dopoledne, na Mezinárodní den dětí, může fotbalový fanoušek vidět velké okresní derby divizních soupeřů. Na trávník Velkých Hamrů vyběhnou v 10.30 hodin rivalové domácích - Jiskra Mšeno.

Dá se očekávat litý fotbalový boj a fanoušci určitě uvidí kvalitní kopanou. A kdo je v utkání favoritem? Podíváme–li se na to očima statistika a řeči čísel, jsou to hosté ze Mšena. Ti jsou tři kola před koncem soutěže na vedoucí příčce tabulky skupiny C divize.

Na druhé Pardubice mají náskok osmi bodů a vítězství ve skupině by jim tak uniknout nemělo. Domácímu celku Hamrů pak patří příčka devátá, když na celek před sebou ztrácí pouhý jeden bod. Jenže i náskok na celek za sebou mají pouze jednobodový. Z pohledu tabulky úspěšnosti v domácích kláních jsou Velké Hamry sedmé, Mšeno pak je v utkáních na hřišti soupeře opět nejlepší.

Jenže tento zápas je Derby! A tam často statistiky a čísla neplatí, rozhoduje bojovnost, fotbalové srdce, nasazení. Mužstva se znají, stejně jako jejich hráči a navzájem se prostě na sebe chtějí „vytáhnout“. Stejně jako třeba nejlepší střelec soutěže, domácí Tomas Radzinevičius, který ve 26 zápasech vstřelil soupeřům 19 branek! Kanonýra má i soupeř – Nikolas Daníček má na svém kontě jen o branku méně.

Na straně Jiskry Mšeno bude jistě i větší zkušenost, reprezentovaná bývalými „ligisty“ Tomášem Čížkem a Jiřím Štajnerem. A co na to domácí ? Rvavost a rychlost mládí, určitě velká podpora fanoušků, bojovnost a nasazení stoprocentně chybět nebudou.

Takže favorit? No přeci dobrý fotbal , kde vyhraje ten šťastnější, bojovnější, ten kdo má fotbalové srdce a nechá na hřišti všechno… Kdo to bude uvidíme v sobotu krátce po poledni.