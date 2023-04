Trenér Zdeněk Bryscejn za domácí:

„My jsme šli do zápasu s jediným cílem - vyhrát. Je to pro nás ztráta, protože jsme po celý zápas měli výraznou převahu. Dobývali jsme zalezlého soupeře, který čekal jen na nějaký protiútok. Bohužel, takhle na nás hrajou všichni soupeři. Každý hraje to, na co má. Pro nás to není omluva, my jsme z těch šancí, které jsme měli a bylo jich dost, ale i ze situací ve vápně a z mnoha standardek, prostě nedali gól. To je jednoduché vysvětlení pro dnešní remízu. Třeba Patrik Žitka měl tři stoprocentní šance a nevyužil je. Jsme zklamaní. Hosté uhráli to, co chtěli. Měli možná víc štěstí. Na vině jsme ale my. Příště jedeme o Hlinska. Soupeř je v tabulce druhý, jednoduché utkání to nebude. Neděláme rozdíly, prostě chceme a musíme bodovat v každém zápase. A dneska jsme to nezvládli.“

Šohaj v premiéře, Žitka po půstu a Krejčík dělovkou z voleje, tak hrály Hamry

Turnov – Hlinsko 4:1 (3:0)

trenér Turnova Tomáš Nosek:

„V prvním poločase se mi soupeř zdál velmi pasivní, tak jsme ho potrestali třemi góly. My jsme hráli v první půli velmi dobře. Ve druhé to byla už taková udržovačka, ale ještě jsme přidali čtvrtý gól. Nebylo co řešit. Hlinsko dalo až v nastavení na 4:1. I tak mě ale zklamali, když jsme hráli u nich na podzim, tak se představili jako naprosto jiný tým. Navíc se ale netají svými postupovými ambicemi. A tým, který pomýšlí na postup, se nemůže prezentovat takovou hrou, jakou dnes předvedli s námi. Tentokrát mi připadal soupeř odevzdaný. My jsme byli, i podle skóre, o třídu lepší. Příští víkend nás čeká čtvrté Ústí nad Orlicí. Jedeme na hřiště soupeře. A bude to určitě dobrý zápas, protože, když hráli na podzim u nás, tak hráli dobře.- Očekávám, že to bude na obě strany vyrovnané utkání.“

Branky: 6. Šťovíček, 18. Svoboda, 31. Havel, 61. Prokopec – 94. Pilný