A před zápasem byla zajímavá i rekapitulace dosavadní jarní sezóny domácích. Situace Kolína je naprosto skvělá. Kolínští šlapou jako stroj a poráží jednoho soupeře za druhým. Na čele tabulky si drží náskok jedenácti bodů a šance, že se sen o postupu do ČFL stane realitou, je opravdu velmi vysoká. V případě, že Vysoké Mýto už nezaváhá, potřebují Kolínští ještě dvě vítězství, která by utvrdila prvenství. Kromě 64 bodů mají kolínští fotbalisté na svém kontě 79 vstřelených a 28 obdržených branek. V kádru mají také prozatímního lídra střelců Jiřího Sodomu (24 branek). Tabulkou střelců také stoupá Pavel Čapek, ten se trefil již čtrnáctkrát a řadí se tak na čtvrté místo mezi střelci. Navíc i Kolín se může pyšnit vítěznou vlnou. V řadě vyhrát osm zápasů! Každá série sice jednou končí. Ale ta kolínská pokračuje dál. Hamrovské hráče domácí porazili v důležitém duelu 4:1.

Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn k zápasu řekl: "Jsem hodně zklamaný. Konfrontaci s nejlepším týmem divize jsme nezvládli. Prohráli jsme zaslouženě. Soupeř nás předčil ve všech činnostech. Prvních pětadvacet minut jsme hráli, co jsme si řekli. Pak nevím, co se s klukama stalo. Útočili jsme v osmi lidech, bez zabezpečování. Soupeř chodil do otevřené obrany. Domácí byli lepší i ve druhém poločase. Myslím, že máme dost zkušených hráčů, aby si na hřišti udělali pořádek. Ale to se nestalo. A Kolín toho samozřejmě dokonale využil. Hrál dneska velmi dobře, to musím říct. Chtěli jsme tam odehrát důstojnější roli. Nevím, co to dnes s námi bylo. Respekt ze soupeře to nebyl, spíš naopak. Svět se ale nebortí. Respektujeme umění soupeře. Možná jsme dostali facku v ten správný čas a probereme se. Teď ještě jedeme ven, na hřiště soupeře, do Náchoda. Chceme každopádně splnit úkol, který jsme si dali, a to je být do třetího místa. A věřím, že se nám to podaří."