"Z mého pohledu byla letošní sezóna jedna z nejlepších za našeho působení v divizi. Pod vedením trenéra Zdeňka Bryscejna a asistenta trenéra Karla Vokála jsme obsadili 3. místo v divizní tabulce, získali 62 bodů a nastříleli nejvíce branek ve skupině C. Postoupili jsme do 2.kola v poháru MOL Cup, kde jsme před rekordní návštěvou až v prodlouženípodlehli prvoligovým Českým Budějovicím.

V létě přišly výrazné posily.

V létě se nám podařilo posílit kádr o nové hráče, Šimona Čamrdu, Martina Rolla, Davida Vyčítala a Lukáše Voseckého, který se vrátil z hostování z Brandýsa. Všichni dobře zapadli do týmu a byli velkým přínosem. Tento kádr byl nejsilnější za dobu mého působení ve fotbale ve Velkých Hamrech.

Bryscejn: Jsem rád, že končím působení v Hamrech vítězstvím

Ve hře byl postup do třetí ligy?

Ano, až do konce dubna jsme bojovali o postup do 3. ligy. V květnu se ale zranili dva klíčoví hráči Jan Linka a Martin Svrček, bohužel, s tímto oslabením jsme už neudrželi krok s týmy Ústí nad Orlicí a Benátek nad Jizerou.

Jak máte plány na příští sezónu?

Příští sezónu zahájíme velkými změnami u dospělých i u mládeže.

V A mužstvu dojde k přestavbě a k výraznému omlazení mužstva. Odchází generace hráčů, se kterými jsem strávil nezapomenutelné roky. V posledních dnech jsem si čím dál víc s lítostí uvědomoval, že se blíží konec něčeho, co se už nikdy nebude opakovat. Už v únoru přestoupil útočník Jan Černý a nyní se k němu připojují dlouholetý kapitán mužstva Jan Linka, záložník Kamil Krejčík, záložník Jaroslav Rudolf, stoper Jiří Váňa a pravděpodobně i útočník Patrik Žítka, který za poslední 3 sezóny nastřílel 58 divizních gólů, a je o něho z řad ostatních klubů velký zájem. U mládeže došlo ke změnám už během jarní části sezóny. Skončil šéftrenér mládeže Milan Černý, jeho nahradí Jan Špiroch, který má zkušenosti s trénováním mládeže z FK Jablonec a Slovanu Liberec. S panem Černým skončili i trenéři Anton Jablokov a Miroslav Mikeš.

Kdo nastoupí na jejich posty?

Přišli noví, mladí trenéři Jindřich Nosek, Jan Jelínek a Ondřej Pekelský.

Proslýchá se, že bude změna trenéra také u A mužstva?

Ano, bude. To bylo nejtěžší rozhodnutí v mé funkci. Po čtyřech letech odchází Zdeněk Bryscejn, který si zaslouží za celou dobu působení v klubu obrovské uznání a mým přáním je, aby nadále zůstal jako trenér u jiného mužstva ve Velkých Hamrech.

A kdo bude koučem A týmu?

A mužstvo převezme neméně zkušený Jaroslav Vodička, který přichází z FK Jablonec.

Přijdou nové posily?

Ano, probíhají jednání. Konkurence nespí, proto je představíme až po zahájení přípravy.

Změn bude hodně, co si od nich slibujete?

Máte pravdu, o všech změnách jsem hodně přemýšlel, byla to moje rozhodnutí a jenom čas ukáže, jestli jsem zvolil správnou cestu,