„Připravili jsem se na ně. Měli jsme respekt k tomuto zápasu, protože Turnov měl teď sérii, kdy nedostával góly. A má opravdu dobrý tým, to jsme věděli. Věděli jsme, že to bude hodně těžké. Myslím si, že první půlhodinu jsme byli lepší. Byli jsme více u míče. Turnov hrozil především ze standardních situací, které má velmi dobře připravené. Nicméně celý ráz hry se změnil někdy ve třicáté minutě, kdy nám byl vyloučený brankář. Takže jsme hráli asi hodinu v oslabení. Museli jsme úplně změnit taktiku a hráli jsme něco, co se obvykle nehraje. Museli jsme se důsledně bránit. Ale musím pochválit kluky, že k tomu přistoupili poctivě, obětavě a zodpovědně. Hlavně jsme v druhém poločase nedělali chyby. V podstatě jsme soupeře do ničeho nepustili, nedovolili jsme mu žádné šance. Až třemi rohy pohrozili. A naštěstí pak náš střídající hráč pojistil výsledek na 2:0, takže máme obrovskou radost z těchto tří bodů. Byly těžce vybojované. Hrát proti deseti je také obtížné. Ano, to je taková fotbalová moudrost. Ne vždycky se musí vyhrát, když je soupeř v deseti. Ten druhý se totiž více soustředí na obranu,“ okomentoval vyhrané utkání trenér hamrovského áčka Zdeněk Bryscejn.

„Měli jsme teď celou řadu zápasů, ve kterých jsme nebyli poraženi. Nyní jsme ale utrpěli porážku a to v opravdu nevhodnou dobu, protože jsme chtěli v Hamrech uspět a oplatit jim porážku, kterou nám způsobili na našem hřišti. Bohužel jsme začali špatně a výsledkem byl gól, který jsme dostali a prohrávali jsme 1:0. Hamry si zvolily dobrou taktiku, stáhly se a hrály na rychlé protiútoky. Podařilo se nám využít jejich chybu, když Nosek přečetl jejich malou domů, vystihl balon a byl faulován brankářem. Takže jsme hráli proti deseti. A následný tlak, který jsme na soupeře vyvíjeli, jsme zvládali špatně. Byli jsme nepřesní a měli málo pohybu. Nedokázali jsme rozložit jejich obranu a proti deseti se nám nepodařilo prosadit. Nakonec z jediného rohu, nebo spíše protiútoku, který vedl k rohu, jsme dostali druhý gól na 2:0. A to už bylo buď v devadesáté minutě nebo v nastaveném čase. Je škoda, že jsme se proti deseti neprosadili. Postupně se nám nedaří a kombinačně nejsme silné mužstvo, takže jsme se do šancí nedostávali. Je to zklamání, ale život jde dál a musíme se připravit na nadcházející zápas s Benátkami, který nás čeká doma. A bude také těžký,“ předvídá další duel trenér Josef Petřík.

Velké Hamry A – Turnov A 2:0 (1:0)