Před s sebou Hamry mají, jak říkají fanoušci obou mančaftů, prestižní místní duel. V předkole MOL Cupu se Hamrovští utkají s áčkem Pěnčína (JN). A s ním jsou vždycky utkání hodně zajímavá, jak po herní, tak po hráčské stránce. Někteří z hráčů oblékali totiž dresy obou jedenáctek.

Trenér Vodička je zatím s přípravou spokojený. A zápas s Pěnčínem určitě, jak zdůraznil, za prestižní nepovažuje. Jen za jeden z dalších, které jeho svěřenci před startem soutěže odehrají.

„Trénovat jsme začali osmého července. Změn v Hamrech je celkově hodně, dá se říct, že procházejí jakýmsi celkovým přebudováním. Zatím si nebudeme klást konkrétní cíle. Nechci říkat, na jakém místě budeme. Nejprve musíme všechno stabilizovat. Já poznávám hráče a oni poznávají mě. Samozřejmě, že o nich něco vím, sledoval jsem Hamry v soutěži, vím, že měly úspěchy. No a za sebe můžu říct, že jsem se hodně změnil,“ řekl hamrovský kouč s úsměvem.

Když přišla nabídka od předsedy klubu Josefa Hnídka, popřemýšlel o ní a rozhodl se, že ji přijme. Přišla proto, že je zkušeným trenérem s mnohaletou praxí.

„Trénoval jsem v různých klubech, různé věkové kategorie, také jablonecké béčko a dva roky mládež FK Jablonec. Pak jsem se rozhodl z Jablonce odejít. Musím ale říct, že ten mi v posledních letech pomohl. Rozhodl jsem se ale pro změnu,“ má jasno nový kouč.

„Teď musíme dát hlavně všechno do toho, aby se pro nás divize rozeběhla co nejlépe. Jsem zatím velmi spokojený, jak k přípravě hráči přistupují. My chceme hrát jiným stylem, než to bylo dosud. Vůbec ale neříkám, že ten, který Hamry zatím hrály, byl špatný. Nechci se vůbec pouštět do toho, že to teď najednou bude fantastické, to bych si nedovolil. Já musím poznat hráče a oni mne,“ zdůraznil Vodička.

Po čtrnáctidenní přípravě, jak uvedl, se kádr A týmu už zúžil. „My jsme vyhráli ve Štětí dva nula, příležitost dostali všichni hráči. A pak jsme jeli na třetiligovou Admiru. Vyhráli jsme jedna nula. Do kádru už nikdo nový nepřijde.

Někdo se ale bude muset posunout do béčka nebo odejít. Týká se to tak jedno, dvou hráčů, s nimi chci ještě mluvit. Jinak čekám na uzdravení Munzara,“ má jasno trenér.

Hamry mají před s sebou zápas s Pěnčínem. A do toho už chce Vodička jít s kádrem podle jeho představ. S výkony hráčů je zatím spokojený. „Když je vidím, jakým způsobem pracují a chtějí pracovat, tak mi to dělá dobře.“

Z Hamrů posílí pěnčínskou kabinu v nové sezóně Linka, o čemž se mluvilo, jako o mega přestupu. Trenér Vodička ale vidí jako mega jiný přestup.

„Za mne je mega přestup Kubín z Jablonce do Velkých Hamrů. Takový přestup má svoji hodnotu. Z Hamrů odešlo pět nebo šest hráčů, ale my jsme obratem tým omladili a za to jsem rád,“ řekl Vodička a dodal: „Na sobotní utkání s Pěnčínem jako soupeřem se extra nechystám. Připravuji mužstvo na soutěž jako takovou, bez ohledu na to, s kým hrajeme. Beru to normálně, jako další utkání, které máme před sebou a budeme na něj připravení. Je to jako další přípravný zápas, který nám pomůže k tomu, abychom byli dobře připravení na divizi C,“ opět zdůraznil nový trenér.

V prvním kole soutěže přivítají Hamry na domácím hřišti Kosmonosy.