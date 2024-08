Úvodní duel nové sezóny se Hamrům povedl a určitě uspokojily už nedočkavé fanoušky. Ti po letní pauze dorazili do sportovního areálu Velkých Hamrů v hojném počtu. A že by jejich tým nevyhrál, to si vůbec nepřipouštěli. A udělali dobře. Áčko nezklamalo, premiéra nového trenéra Jaroslava Vodičky byla korunována výhrou a ziskem tří bodů. A ty mají v prvním kole dvojnásobnou cenu.



Velké Hamry A – Kosmonosy 2:0 (1:0)

„Jsem spokojený, že jsme vyhráli. Ale jednoduché to nebylo. Kosmonosy se stáhly a bránily v tom bloku hodně nízko, těžko jsme se do toho dostáváme, ale byli jsme dneska lepším mužstvem a vyhráli jsme zaslouženě. V prvním poločase dal Kubín na jedna nula, druhý gól jsme dali z penalty za faul ve vápně. Nejsem nespokojený, ale neříkám, že bych neměl hráčům co vytknout. Nechci být ale negativní, protože si to nezaslouží. Další zápas nás čeká na hřišti nováčka soutěže FK Horní Ředice," zhodnotil první utkání trenér Vodička.