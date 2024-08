Velké Hamry A – Slavia Hradech Králové 1:2 (0:2)

Trenér Jaroslav Vodička nerad zvyšuje hlas. Ale s posledními dvěma zápasy spokojený určitě není.



S čím přijel Hradec, že se nepovedlo získat alespoň bod?

My jsme pro to neudělali nic. První poločas byl z naší strany hrůzostrašný a nehráli jsme dobře. Dělali jsme stejné chyby jako s Benátkami. Pak nám utekli na dva nula. Ve druhém poločase jsme se sice zlepšili, ale víc, jak jeden gól, jsme nedali a prohráli jsme. Já nechci být úplně kritický, ale to, co jsme předvedli, bylo málo.



A nepomohl ani druhý poločas?

Byl daleko lepší. Utkání jsme prohráli v prvním poločase. Pomohlo nám střídání, dva hráče, které jsme vystřídali o poločase, jsme nahradili jinými. Změnili jsme trochu taktiku a to nám pomohlo. Ale tudy cesta nevede. Slavia neměla nějakou velkou šanci ve druhé půli, aby ohrozila našeho gólmana. My jsme měli pětačtyřicet minut na to, abychom to utkání otočili. Bohužel. Dali jsme jen jeden gól. A to nestačilo.

Fanoušci čekali doma určitě víc.

Hrajeme doma, je potřeba, abychom hráli ofenzivně, abychom byli kreativní. Hráči v Hamrech mají vytvořené na divizi nadstandardní podmínky. Tak by za to měli něco odvádět. Bohužel, u některých se to neděje. S posledními dvěma zápasy spokojený nejsem.

Máte recept, aby to v příštím kole dopadlo líp?

Měli bychom táhnout za jeden provaz. Na prohrách mám, jako trenér, svůj podíl. Když to nejde, nemůže být trenér v klidu. Něco jsme si už řekli o poločase. Ale nechci nijak extrémně zvyšovat hlas. Příště jedeme do Hlinska.