Druhé kolo 4. české fotbalové ligy zavedlo A tým Hamrů na hřiště nováčka FK Horní Ředice. Asi tušily, s kým budou mít tu čest. Jak potvrdil trenér hostů Jaroslav Vodička, průběh byl téměř jednoznačný.

„Začátek jsme moc dobrý neměli, ale pak jsme už dostali průběh zápasu pod kontrolu. Určitě nechci soupeře shazovat, ani ho hodnotit. Mně se hlavně nelíbily začátky obou našich poločasů,“ zdůraznil kouč.

Hamry pod taktovkou nového trenéra mají po druhém kole na kontě šest bodů. A dvojité vítězství je mužstvo rozhodnuté potvrdit i ve víkendovém domácím zápase.

„Nezkoumáme dopředu, jaký je soupeř, který nás čeká. Chceme hrát náš způsob hry a soupeře donutit, aby ho hrál taky. A to může být pro něj nepříjemné,“ řekl Vodička. Není tedy trenérem, které by seděl u videí a studoval hru soupeřů. Raději se na ně jede podívat naživo. „Na videa se nedívám, vidím je radši naživo. Mám o nich přehled, protože se na ně jedu podívat,“ zdůraznil hamrovský trenér.

V dalším kole 4. české fotbalové ligy přijede do Hamrů Slavia Hradec Králové. Začátek zápasu je v sobotu 24. srpna v 10,30 hodin.

Mužstvo ale ještě čeká ve středu 21. srpna další kolo MOL Cupu. Na fotbalové hřiště v Hamrech dorazí na 18 hodinu Benátky nad Jizerou.

„Chceme vyhrát, jako každé utkání. Chci, aby hráči přenesli do utkání to, co po nich požaduji. Uvidíme, můžeme ovšem taky narazit,“ dodal hamrovský kouč.



Police – Turnov 5:0 (2:0)

A pět gólů ovlivnilo postavení v tabulce po druhém kole pro A tým Turnova. Ten vyjel taky na hřiště soupeře do Police nad Metují. A trenér Josef Petřík dobře předpovídal, že to nebude v Polici procházka růžovým sadem. Jeho tým pět gólů inkasoval a odjel s prázdnou.

„Narazili jsme na výborného soupeře. Řada hráčů má minimálně druholigovou úroveň, věnují se profesionálně fotbalu. Byli o třídu lepší než my. Když se k tomu přidal ještě rozhodčí, který nás oslabil o dva hráče, tak to byla hrozně těžká situace,“ řekl k zápasu turnovský trenér.

Jeho tým hrál v devíti, dva hráči pykali, jak Petřík dodal, za hodně problematická vyloučení. Tomu také přikládá, že hráči na tu situaci už rezignovali a zrodil se tak strašný výsledek. Připomenul také, že tým zatím stále decimují nekončící dovolené a do toho nějaká zranění.

„Zranil se nám Nosek, který vypadal hodně dobře, takže máme velmi úzký kádr. Musíme se zkoncentrovat. Máme těžký program. Už ve středu 21. srpna hrajeme od 18 hodin MOL Cup, přijedou Zápy. A o víkendu nás čekají doma Kosmonosy doma. A to potřebujeme bezpodmínečně bodovat.“

Turnov bude potřebovat hodně štěstí. Trenér je rozhodnutý dát šanci v poháru hráčům, kteří proti Polici nehráli stabilně, aby věděl, jak si povedou.

„Prioritou je pro nás ale soutěž. Nechceme, aby to padlo někam do boje o záchranu. Sedíme teď na dvou židlích. V poháru také chceme uspět. Kdybychom ho vyhráli, tak máme zase víc sebevědomí do dalších mistráků. Čeká nás perný týden,“ zdůraznil Petřík.