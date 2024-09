Asistent trenéra Karel Vokál chválil, že hráči nastoupili s nadšením. V první dvacetiminutovce mohli domácí obdarovat i třemi góly. Šancí si vytvořili dost, ale chyběla přesnější muška.



Jak hodnotíte zápas v Hlinsku?

Kluci nastoupili opravdu s nadšením. Dali jsme ve čtvrté minutě gól a měli jsme ještě další dvě, tři obrovské šance. Za patnáct minut to mohlo být i 3:0 a nikdo by se nedivil. Ale, bohužel, jsme nedali. Sice vedeme 1:0, ale pak se zbytečně trápíme, úplně nesmyslně. Opravdu za těch 15 minut jsme mohli soupeře v klidu dorazit a pak jsme mohli hrát dobrý fotbal. Je to obrovská škoda.

Domácí vás neohrozili?

Taky měli nějakou šanci, ale nebylo to takové, že by nás přehrávali. Zatím nám to trochu hapruje díky našim chybám, ještě nejsme tak sehraní, jak by to mělo být. Pak jsme ale dali druhý gól. Máme šest, sedm nových hráčů, tak to chce na sehrání čas, aby to klapalo.

Jak jste se na soupeře připravovali?

Něco jsme si v tréninku řekli. A celý týden kluci pracovali fantasticky, a to se jim teď osvědčilo. Mají další motivaci do budoucna, aby na sobě makali a aby to vypadalo dobře. Po předchozích dvou zápasech už byla na hráčích vidět snaha o zlepšení.



Zaslouží si někdo pochvalu?

Svrček nahoře byl včera fantastický, podržel balony, rozdával to tam. Takhle by měl hrát útočník, to je tak, jak si to představujeme.



Kdo vás čeká v dalším kole?

Máme první Brandýs, takže těžký zápas. Ale musíme se na to připravit a dokázat jiným lidem a sami sobě, že jsme schopni pracovat na tom, abychom byli nahoře. A je potřeba to doma potvrdit, to, co jsme udělali v Hlinsku. Věřím, že jsme schopni s Brandýsem něco udělat, když budeme poctiví. Samozřejmě neskládáme zbraně a nenecháme se porazit. To určitě ne.