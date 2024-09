Oba týmy jsou vyspělé, zkušené a jdou za každým vítězství. Proto tři body pro domácí měly cenu zlata a k tomu bonus, výhra nad zatím nejlepším týmem v tabulce divize C. Jak potvrdil asistent trenéra Karel Vokál, v Hamrech zavládla spokojenost.

„Určitě jsme spokojení. Musím říct, že první poločas jsme ovládli. Hráli jsme velmi dobře a nepustili jsme soupeře pořádně do žádných šancí. Držení balonu bylo opravdu skvělé. Měli jsme přes osmdesát procent držení. Oni byli hodně zalezlí. Ve druhém poločase jsme dali rychlý gól, kde vlastně z poloviny, skoro za půlkou hřiště, Vyčítal krásně přehodil daleko před brankou stojícího gólmana hostí. Potom samozřejmě oni začali trošičku hrát, ale my jsme je do ničeho nepustili. Měli jsme tam ještě nějakou šanci, ale nic jsme neproměnili. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli, na tom jsme se shodli i s jejich trenérem. Pro nás je to samozřejmě vzpruha.“

Hamry vyhrály zaslouženě. Vokál potvrdil, že výhra je ještě víc motivovala k tomu pracovat na výkonech dál.



Také další utkání je čeká na domácí půdě. A tři body proti Brandýsu chtějí určitě potvrdit.



„Musím říct, že výkony začínají jít trošku víc nahoru, zlepšují je. Všechno chce svůj čas, než si to sedne.“

V devadesáté minutě ještě soupeř vyfasoval červenou kartu pro hráče, který neudržel nervy na uzdě. „Jejich hráč šel do našeho hráče na půlce zezadu normálně přes achilovky. A pak tam byla mela. Dostal červenou kartu, protože to byl opravdu ošklivý zákrok zezadu,“ upřesnil asistent trenéra.

"Naše vítězná série skončila a poprvé v sezóně jsme ztratili body. Na hřišti Velkých Hamrů jsme prohráli nejtěsnějším rozdíle 0:1. Možná horší než prohra je ztráta minimálně na další zápas obou stoperů Jana Strosse a Pavla Šáry, kteří obdrželi v zápase červené karty," říkají k zápasu na svém webu soupeři.

Turnov - Slavia Hradec Králové 0:0

Naopak v Turnově zavládlo po remíze velké zklamání.

„Nemůžeme to dostat do brány. Jsme zklamaní, já i hráči. V první půli to ještě vypadalo, že jsme měli tlak a byli jsme lepším týmem. Ale špatně jsme řešili situace. V poslední třetině hřiště jsme to měli proměnit. Hosté dobře bránili a vycházeli do protiútoků. Postupem času se to trošku vyrovnalo a byli nebezpeční v protiútoku. Takže takový typický remízový zápas. Neprosadili jsme se, hlavně naši útočníci hledají formu. Takže nikoho netěší hrát fotbal a nedávat góly. Góly jsou třešnička na dortu. Takže jsme zklamaní z toho výsledku. Ale musíme jít dál, není jiná cesta. Musíme pracovat dál. Před tím nejde utécet. Příští týden jedeme do Hlinska. Jedeme do Hlinska, do Hlinska," řekl k nepovedenému zápasu trenér Josef Petřík.