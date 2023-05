„My jsme výborně vstoupili do utkání a odehráli jsme výbornou první dvacetiminutovku, vedli jsme 1:0. Pak jsme výrazně polevili a naopak jsme měli velice hluchou patnáctiminutovku, ve které jsme začali kupit velké chyby v defenzivě. Díky dvěma chybám jsme soupeři zadarmo darovali standardku a vyrovnání na 1:1. Druhý gól jsme dostali ze špatné rozehrávky, dovolili jsme tak soupeři otočit výsledek do poločasu. To byla z naší strany velká chyba, v defenzivě jsme hráli tentokrát špatně. Naštěstí jsme brzo vyrovnali, což byl jeden ze tří důvodů, proč jsme zápas zvládli, dali jsme na 2:2. Potom přišla ta nejdůležitější fáze, kdy jsme měli převahu, ale dělali jsme opět tragické chyby a naštěstí jsme přežili tři tutovky soupeře,“ řekl trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn.

Kdyby Turnov dal třetí gól, domácí by možná jen těžko otáčeli. Všechny hamrovské chyby pramenily ze špatného postavení, špatné rozehrávky i obrany. Turnovu tak domácí nabídli stoprocentní komfort. Čtvrt hodiny před koncem jim pomohlo střídání soupeře, když z hřiště odešli dva turnovští dobře hrající hráči. V poslední čtvrthodině měly Hamry převahu a v závěru zápas zlomily.

„Vítězství si vážíme, protože Turnov má velmi dobré hráče. Byl to těžký zápas, který jsme si ale hodně komplikovali sami. Tohle už nemůžeme dopustit. Měli jsme tentokrát víc štěstí. Gólman Masařík nás za stavu 2:2 hodně podržel. Pro nás je toto vítězství strašně cenné,“ zdůraznil Bryscejn.

Kouče jablonecké rezervy mrzí, že byl soupeř bojovnější a víc chtěl vyhrát

„Prohráli jsme. Ale, kdo tam nebyl, tak neuvěří, jak se dá krásný zápas prohrát vlastními hloupostmi. Byli jsme celý zápas lepší, ale výsledek tomu neodpovídá. Když jdete třikrát po samostatném úniku na branku a netrefíte a ani brankář už nemůže zasáhnout a míč skočí na penaltě a trefíte z toho rohový praporek, tak k tomu už není co říct. Místo, abychom vedli 5:2, tak 4:2 prohrajeme. Byly tam dva ostré zákroky na červenou kartu. Za mne to ze strany rozhodčího nebyl dobře zládnutý zápas. Jestli se ve hře objeví zákroky za hranici únosnosti, tak by měl ten hráč jít jednoznačně ven. Takové věci se mi na hřišti nelíbí. Fotbal je sice tvrdá hra, ale i mladý rozhodčí na lajně ho má pískat podle pravidel a ne tak, jak se k tomu postavil jeden ze sudích v tomto utkání. Někdy nadělají víc škody než užitku,“ vyhodnotil průběh derby turnovský trenér Tomáš Nosek.

Poukázal na to, že fotbalově měli toto utkání vyhrát. Ale díky vlastním nedostatkům ho nedokázali dovést do vítězného konce. V divizi už se ale dostali do klidných vod a vypadá to, že Turnov je zachráněn. Další utkání ho čeká o víkendu doma s Náchodem.

„Začíná už přát i počasí, snad přijde i víc diváků,“ přeje si Nosek. Jeho svěřencům se v posledním měsíci dařilo hrát zápasy dobře. Klukům řekl, že se naučili hrát divizi. „Podzim pro nás ještě tak optimální nebyl. Přechod z krajského přeboru do divize znamenal velký výkonnostní rozdíl. Někteří hráči během těch několika měsíců udělali velký posun ve své výkonnosti. Za mne: Divize je pro mne a pro nás dobrá soutěž. První půl rok byl složitý. S některými týmy jsme hráli druhé housle a dnes už s nimi hrajeme vyrovnané partie nebo jsme dokonce lepší. Kluci se snaží i na tréninkách, atmosféra je jiná, než v prvních měsících divize. Má to smysl. Doufám, že zbytek sezóny už dohrajeme v klidu, bez problémů a zranění. Ještě musíme pět týdnů vydržet,“ má jasný plán Tomáš Nosek.

Derby:

Velké Hamry A - Turnov 4:2 (1:2)

branky: 2x Linka, Černý, Žitka - Horák, Svoboda