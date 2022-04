FC Hlinsko - TJ Velké Hamry A 1:2 (1:1)

Trenér Zdeněk Bryscejn:

"Do utkání jsme vstoupili dobře, ale, bohužel, jsme dostali zbytečný gól. Domácí pak moc už nechtěli hrát, ale my jsme přesto brzo vyrovnali. Hrálo se zase podle nás. Druhý poločas byl bojovný, přistoupili jsme na soupeřovu jednoduchou hru Hlinska. Podařilo se nám střídání. Žíťa (Žitka) se nám po zranění už vrátil a dal i rozhodující gól. Utkání to bylo bojovné, soubojové. Domácí chtěli vyrovnat. Ale my určitě umíme zahrát víc, než dnes. V dalším utkání, v sobotu 30.4. hrajeme doma, přijede Libiš."