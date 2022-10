"Patrik měl svůj den. Dal čtyři góly. Jeho velkou předností je rychlost, je to asi nejrychlejší hráč soutěže. Dneska mu to sedlo. Už mohl dát čtyři góly dát minulý týden, ale to zahodil, co se dalo. Na kontě má už třináct branek. Loni za sezonu jich dal pětadvacet. A toho si každý všimne. Vypracoval se na výbornou úroveň,vždyť před dvěma lety to ještě byl hráč, který střídal. Stále na sobě pracuje," zhodnotil výkon excelentního hráče A týmu Velkých Hamrů trenér Zdeněk Bryscejn.

A co na svůj výkon řekl po zápase střelec gólů?

"Hrálo se mi dobře. A vůbec dneska to sedlo celému týmu. První gól dal už Honza Černý z rohu. Soupeř na nás po celou dobu zase tam moc netlačil, hru jsme ovládli a pak kontrolovali. První gól, který jsme dali hned na začátku, byl pro nás hodně důležitý. O to se nám pak líp hrálo. Gól jsem určitě chtěl dát. Ale že jich bude tolik, to jsem nečekal. O to víc mě to těší. První gól jsem dostal pod sebe a pak jsem ho dal do prázdné brány. Další dva byly podobné. Běžel jsem skoro z půlky sám na brankáře, poprvé jsem udělal mu udělal kličku, podruhé jsem vystřelil na přední tyč. A čtvrtý, to byla nějaká standardka nebo roh, pak přišel odražený balón a dal jsem to zase do prázdné brány."

Čtyři góly budou pro Patrika drahé? Kolik přidá do klubové pokladny?

"Na částce se na mne kluci určitě domluví! A oslava bude také!"

Sledujete, kolik už jste dal gólů?

"Zatím třináct, myslím, že teď jsem v soutěži nejlepší střelec."

A kolik jich dáte a komu o víkendu (22.-23.10.)?

"Hrajeme zase doma proti Náchodu. Soupeři se letos nějak nedaří. Určitě budeme chtít vyhrát. A já budu chtít nějaký gól zase dát."