Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn: „Jsme strašně zklamaní. Mrzí nás to. Podali jsme dneska kvalitní výkon. Rozhodovali jsme se, jestli se přizpůsobíme soupeři nebo budeme hrát svoji hru. Rozhodli jsme se pro to druhé. Kluci hráli dobře. Odehráli jsme vyrovnaný zápas a mrzí mě, že jsme si na konci první půle dali vlastní gól do šatny. A pak, že před koncem utkání kopeme penaltu a nedáme ji. Máme určené tři hráče na penalty, kope jí čtvrtý, který ji kopat neumí. A fotbalové zákony platí. Jinak klukům nemám co vytknout, herní projev špatný nebyl. Ale nemáme body, máme nulu. Budeme to těžko kousat, ale musíme jet dál. Na kdyby se nehraje, prohráli jsme.“



„Prvních třicet minut bylo vyrovnaných, ale pak jsme byli lepší a Hamry si daly vlastní gól. Ve druhé půli jsme přežili vlastní smrt, nejdřív jsme trefily po brejku tyč prázdné brány a místo, aby to bylo 2:0, tak soupeř vyrovnal. Čtvrt hodiny před koncem navíc nedal penaltu, ale naštěstí šest minut před koncem rozhodl Ahmad Ghali, který přišel z áčka se na poločas rozehrát,“ uvedl liberecký trenér Josef Petřík.

MFK Chrudim – FK Turnov 3:2 (1:2)

Trenér Turnova Tomáš Nosek: „V poločase jsme vedli. A měli jsme vést ještě výraznějším rozdílem, protože to byl od Náchoda další slabý soupeř, se kterým jsme hráli. Druhý poločas jsme prohráli proto, že jsme dělali velké chyby v obraně. Ta už nám teď několik zápasů nefunguje tak, jak má. S obrannou fází jsem nespokojený, bez kvalitní obrany se prohrává. Chybí nám zranění hráči a ta absence je výrazná. Příště hrajeme doma s Vysokým Mýtem. Bude to napínavé utkání, protože Mýto je jeden z aspirantů na postup do vyšší soutěže, navíc s kvalitním trenérem. Doufám, že se z té naší obrany už někdo do víkendu uzdraví a někam se zase celá posune. Dnes jsme s ní byli na štíru a nebyla vůbec podle mých představ.“