„Prohráli jsme. Domácí celek potvrdil svoji kvalitu. My jsme ale měli nebezpečné brejky, se kterými jsme mohli utkání začít vedením. Bohužel, to se nám nepodařilo dotáhnout do konce a před odchodem do šatny jsme inkasovali první gól ze hry, druhý pak ze standardní situace. K aspoň jednomu bodu jsme měli blízko, ale nemáme ho a to nás mrzí. Už se chystáme na derby, důležité utkání, které nás čeká příští týden. Hrajeme doma s A týmem Velkých Hamrů. Bude to těžký, ale i atraktivní zápas. Hamry se budou chtít po prohře s týmem Benátek vrátit na vítěznou notu. A my zase budeme chtít vyhrát před našimi fanoušky.“

¨Slavia Hradec Králové – FK Turnov 2:1 (1:0)



Velké Hamry – Benátky n. J. 0:1 (0:1)

Skalp domácího áčka si z Hamrů odvezly Benátky. Ty přetrhly šňůru vyhraných zápasů a odvezly si tři body.

Trenéra Zdeňka Bryscejna porážka mrzí, ale, jak zdůraznil, jednou to přijít muselo. „Soupeři jsme výhru usnadnili tím, že jsme nehráli, co jsme chtěli, zaspali jsme prvních dvacet minut. Nebyli jsme aktivní. A největší průšvih je v tom, že jsme dostali gól ze standardní situace, na což měli být hráči připravení, upozorňovali jsme je na to. Byl to tedy zbytečný gól. V prvním poločase byly Benátky lepší,“ uznal Bryscejn.

„Ve druhém jsme pozměnili rozestavění. A to už jsme hráli jen my a byli jsme lepší. Soupeř má ale zkušený tým, který dobře brání. Hrál, co potřeboval a výsledek nakonec ubránil," dodal kouč domácích.

Ten označil utkání spíše jako remízové. Jeho mužstvo čeká ve středu 13. září dohrávka se Sedmihorkami a o víkendu pak už zmiňovaný duel s celkem Turnova.