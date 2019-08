V.Hamry - A FK Kolín 1:1 (PK 2:4)

Na první zápas po letní přestávce dorazily víc jak dvě stě diváků. Ti vytvořili domácím příjemnou atmosféru. A tým trenéra Josefa Hnídka fanoušky nezklamal, podal kvalitní výkon. O vítězi ale po prodloužení rozhodla divácká lahůdka, penalty.

„Přijel k nám kvalitní soupeř, který má ambice na postup. My jsme určitě měli několik šancí už v prvním poločase, ale nedokázali jsme je využít. Dobře jsme vstoupili i do druhého poločasu a myslím, že jsme byli v zápase tím lepším týmem. Dali nám ale krásný gól z dvaceti metrů a tím nás trochu zaskočili,“ popsal průběh zápasu hamrovský trenér.

Po nešťastné brance se ovšem domácím podařilo vyrovnat. Patnáct minut před závěrečným hvizdem se šance na obou stranách střídaly a každé mužstvo jich mělo na kopačkách několik, ale bez gólového zúročení.

V BRÁNĚ SE VYSTŘÍDALI

„V úplném konci jsme ještě vyměnili brankáře, nastoupil Kobachidze. Ale ty penalty nám tentokrát nevyšly,“ litoval kouč. Rozhodly penalty. Na otázku, jak správně je mají hráči kopat, aby vyšly, Josef Hnídek řekl. „ Je to o hlavě a o sebevědomí. Někdo říká, že se dají jen špatně kopnout. Ale to není pravda. Je to o tom, jak si hráči věří. Brankář má určitě šanci penaltu chytit. Proto jsme i my vyměnili brankáře a dali jsme do brány Kobu. Bohužel to tentokrát nevyšlo. Ale my jsme věděli, že soupeř je opravdu kvalitní. Máme bod a jedeme dál. Ve středu hrajeme doma MOL Cup, přijede druholigový Varnsdorf. Těšíme se.“

V hamrovském areálu bude nová atletická dráha, zmizí stará škvára. Vznikne čtyř set metrový běžecký okruh s kvalitním povrchem. Chybět nebude in line dráha široká dva metry. A zkrátka nepřijdou ani fotbalisté. Přes zimu přibude část nových kabin. Klub získal dotaci a tento záměr podporuje také vedení města, které má na akci finanční spoluúčast.