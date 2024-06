„Měli jsme velkou převahu v tom zápase. Ale vždycky, když jsme vedli, tak jsme nechali soupeře vyrovnat a předvedli jsme show zahazování šancí. To, co jsme včera dokázali v jednom zápase zahodit, je skutečně neskutečné. Na druhou stranu se zápas nevydařil gólmanovi, takže jsme dostali tři laciné góly. Výsledek je těsný, ale absolutně neodpovídá průběhu utkání. Mohlo to být jinak. Musím pochválit soupeře, Rapid je poslední, ale líbil se mi jejich projev, že se snažili hrát fotbal. Po dlouhé době k nám nikdo nepřijel zalezlí. Byli pod tlakem a zkrátka jim nic jiného nezbylo než bránit. Ale jinak se snažili hrát fotbal a mě osobně příjemně překvapili. My předvádíme zahozené šance a dostáváme strašně moc zbytečných gólů. Možná mě to chlapci chtěli na závěr ještě předvést, jak to umějí hrát,“ řekl trenér B týmu Hamrů Zdeněk Bryscejn.

Přibývá zraněných. Někteří trenéři těžko skládají i jedenáctku

Železný Brod A – Sedmihorky 2:1 (1:0)

„Sedmihorky byly zdatný soupeř. Tak do 30. až 35. minuty byly o fous lepší. Byli jsme trošku nervózní z toho zápasu. Bylo vidět, že strašně chtějí vyhrát. Dali jsme první gól a pak jsme měli do poločasu ještě tři šance. Soupeř taky dvě tři, takže pak se fotbal i rozjel. Ten gól tomu ohromně pomohl na obě strany. No a do kabin jsme šli za stavu jedna nula. Pak druhou půli jsme začali velice dobře, další dvě tři šance, které hosté přestáli. Ale nakonec se nám ještě jednu proměnit podařilo. Na 2:0 krásnou akcí loučícího se Matyáše Podzimka, který, bohužel, odchází na přestup do konkurenční Bělé. Trošku jsme zaváhali při standardce a hosté snížili. Tlačili se dopředu a zjednodušili hru. Mezitím už ale hráli v deseti po vyloučení Korbera. My jsme mohli zápas potvrdit a rozhodnout. Výhru se Sedmihorkami bereme všemi deseti a zakončili jsme úspěšně jarní část sezony, kdy máme bilanci osm vítězství, tři remízy, dvě prohry, nádherných dvacet sedm bodů a vlastně prohráli jsme jenom s prvními dvěma týmy, což je Hrádek a Pěnčín. S ostatními jsme bodovali. A samozřejmě vypíchnu zápas, kde jsme porazili velkého favorita - doma Hamry. V tom třetím kole. Vyhráli jsme v Chrastavě, vyhráli jsme minulý týden ve Skalici a vlastně doma jsme na jaře sehráli sedm zápasů a z toho jsme pětkrát zvítězili a dvakrát jsme remizovali ,bez prohry. Takže to jaro opravdu bylo úžasná jízda a zaslouží si dík všichni hráči, kteří buď naskočili na celé zápasy, nebo na minuty a kteří se na tom podíleli. V Brodě zavládla spokojenost na nejvyšší úrovni. Na podzim jedenáct bodů, dvanácté místo, na jaře dvacet sedm bodů. A v jarní tabulce, kterou jsem nelenil si spočítat, jsme v na jaře domácích zápasech třetí, to je úplně úžasné. A v celkové tabulce posun z dvanáctého na šesté místo. To je luxus. Dá se říct, že jsme skokani jara. Do konce června teď budeme mít klid. Já musím připravit letní přípravu. Pak pojedu na dovolenou. Začneme trénovat zkraje července, protože to léto je na přípravu tentokrát krátké. Uvidíme, jak bude zorganizovaný krajský přebor. Proslýchá se, že by mělo být šestnáct mančaftů, takže o to to bude pak náročnější,“ řekl železnobrodský trenér Milan Mayer.

„Vstoupili jsme do zápasu dobře, prvních 30 minut jsme byli jednoznačně lepší. Měli jsme několik příležitostí, bohužel, jsme je neproměnili. Pak jsme udělali chybu v defenzivě a Brod se výrazně zvedl. Myslím, že ve druhém poločase byl Brod lepší a zaslouženě zvítězil. My jsme se prosadili pouze ze standardní situace a jinak jsme byli bezzubí, bez energie. Možná se projevilo to, že jsme hráli ve středu a v pátek, ale ten výkon nebyl dobrý. Jediné pozitivum je, že jsme dohrávali s pěti kluky v dorosteneckém věku, takže získali nějakou zkušenost, a to bylo asi jediné pozitivní. Někteří měli více minut, někteří méně. Byl to můj poslední zápas s tímto týmem. V příští sezóně budu trénovat dorostence v Turnově,“ uvedl trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

V Zásadě si oslavy pořádně užívali. Nářez od internacionálů brali s úsměvem

Lomnice – Pěnčín 0:4 (0:1)

„Výsledek je dobrý, ale hra už taková nebyla. Trochu byla znát i ta středa, kdy jsme hráli o vítězství v Poháru LK. Bylo vidět, že kluci v nohách něco už mají, takže to asi bylo znát. Zápas měl jinak jednoznačný průběh. Měli jsme převahu, byli jsme na hřišti a ve všech kombinacích lepším týmem. Fandili jsme všichni Chrastavě a přáli jsme jí, aby porazila Hrádek. To se ale nepovedlo. Mělo to tak být,“ dodal trenér A týmu Pěnčína Emil Šafář.

Košťálov – Frýdlant 0:2 (0:1)

„Prohráli jsme 2:0. Z naší strany to bylo takové neslané, nemastné. Asi bylo znát, že už je konec sezóny. Kdybychom hráli snad do půlnoci, tak dneska gól nedáme. Naše vyjádření dopředu bylo hrůzostrašné. Hráči budou mít teď volno do půlky července,“ řekl trenér domácích Karel Janata. Mám výborný pocit z toho, co jsme za celou sezónu předvedli se svými hráči. Já jsem naprosto spokojený. To, co jsme předvedli i s hrou, se vším, bylo pro nás strašně dobré. Nějaké posily už máme rozjednané, protože nám čtyři lidé skončili, takže musejí čtyři lidé přijít. Někteří už začali i trénovat s námi. Já budu, jako trenér, u týmu končit,“ dodal kouč Košťálova Karel Janata.