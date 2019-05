SK Český Brod – FK Velké Hamry 3:2 (0:0)

Po obrátce se po šesti minutách dostali do vedení Českobrodští a využili tak mírnou převahu. Smůlu měly Hamry, které musely do zbytku utkání nastoupit po přestávce bez svého stopera Šidla. Toho po zranění na jeho místě zastoupil Černý a na plac šel Žitka. Hamrovští toužili po zisku aspoň jednoho bodu, a tak po šesti minutách Barcuchem vyrovnali. Škoda byla pro hosty, že se vzápětí podařilo dostat znovu do jednobrankového vedení. Stejná odpověď jako po prvním gólu se hostům nepovedla, ale přece jen deset minut před koncem Kováčikem vyrovnali.

DRAMA NA KONCI

Jestli mysleli oba soupeři, že zápas v poklidu dohrají, tak tomu tak nebylo a do vedení šli potřetí domácí. Na poslední minuty poslali hostující trenéři do útoku právě stopera Černého, který sice měl i šanci na vyrovnání, ale i tak hosté odjeli bez bodu.

ZMĚNA NEPOMOHLA

Asistent trenéra Velkých Hamrů Rudolf Říha k zápasu uvedl: „První půle se nám celkem povedla. Byli jsme lepším mužstvem. Gól jsme ale nedali, i když měl jednu velkou šanci Radzinevičius. Do druhého poločasu se nám zranil stoper Šidlo a museli jsme udělat změny v obraně. A, bohužel, to bylo znát. Dvakrát jsme prohrávali, ale vždycky, když jsme dostali gól, jsme na to dovedli zareagovat. Na ten poslední jsme to ale už nestihli. Zkusili jsme dát do útoku Černého a hned přišla šance. Ale taky tam byl takový sporný moment, jestli byla nebo nebyla penalta. Mohli jsme vyrovnat na tři tři. Ale rozhodčí to viděl jinak.“

Branky: 60. a 86. Hrdlička, 51. Makovský – 57. Barcuch, 81. Kováčik

Velké Hamry: Kobachidze – Macháček, Černý, Šidlo (46. Žitka), Dorničák – Šedý, Linka, Kováčik, Rudolf (89. Soukup) – Barcuch, Radzinevičius.