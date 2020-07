Dva přípravné zápasy má za sebou tým Jiskra Mšeno A, která pod vedením Miroslava Procházky hraje krajský přebor Libereckého kraje.

Letní přípravu odstartoval se svým týmem v pondělí 20. července. Mužstvo trénuje třikrát v týdnu.

Na domácí půdě se v pátek představili hráči proti áčku Železného Brodu.



Mšeno A – Žel. Brod 4:1

„Kádr se trochu obměnil, máme několik nových hráčů, na zkoušku přišli i končící dorostenci. V týdnu trénovalo i třiadvacet hráčů. Proto jsme si dali hned víkendový dvojzápas, aby se mohli všichni prostřídat.



MAJÍ LIGOVOU POSILU

Jsem rád, že se podařilo dotáhnout přestup Pavla Košťála z Velkých Hamrů, bývalého ligového hráče Sparty a Liberce. Nahradil Vomáčku, který šel na operaci s kolenem a nevíme, jak dlouho nebude moct hrát,“ informoval o personální situaci trenér Miroslav Procházka.

Do prvního utkání s Brodem nastoupila zkušenější sestava Mšena. „Soupeře jsme přehráli a šancí jsme měli víc, než jsme proměnili. Výsledek byl jednoznačný. Ale nešlo ani tak o výsledek jako o nabírání kondice,“ zdůraznil kouč Mšena.

K dalšímu přátelskému duelu se rozjeli do Lomnice nad Popelkou. Nastoupili proti týmu, který hraje I A třídu, protože mu kvůli koronavirové pauze unikl postup do krajského přeboru.



LOMNICE – MŠENO A 3:1

„V Lomnici jsme prohráli. Soupeř na krajský přebor určitě má a věřím, že bude hrát i v první polovině. V naší sestavě tentokrát nastoupili méně zkušení hráči a to se projevilo na výkonu. Ze zkušených zůstali tři hráči. Chyběli nám Čížek, Bína, Košťál a Maryško. Do 60. minuty jsme drželi stav 1:1. Pak naši mladí hráči udělali dvě chyby, když přišli v prostředku hřiště o balón a ty chyby jsme zaplatili. V rámci přípravy ale utkání určitě splnilo svůj účel, ani tentokrát nešlo zase až tak o výsledek. Hráli jsme na velkém hřišti a bylo navíc vedro, tak zápas prověřil i fyzickou kondici hráčů,“ dodal kouč Mšena s tím, že své sehrála i nervozita mladých hráčů, protože chtěli předvést co nejlepší výkon, který bude rozhodovat o tom, zda ve Mšeně zůstanou nebo ne.

V přípravě bude áčko pokračovat, v plánu má ještě další zápasy. „Soutěž začne dvacátého druhého srpna. Nastávající týden jsme měli hrát v Jičíně, ale soupeř utkání odřekl. Tak mají hráči tento víkend volný. Pak už ale vědí další termíny přípravných utkání. Osmého srpna nás čeká zápas proti Pěnčínu, na tom, kde se bude hrát, se ještě dohodneme. Za týden, v neděli šestnáctého srpna, hrajeme od 17 hodin ve Mšeně pohár proti Harrachovu,

vyjmenoval další přáteláky trenér Miroslav Procházka.

A třetí srpnový víkend už čeká jeho tým první mistrák krajského přeboru, a to na hřišti v Novém Boru.