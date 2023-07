Měli jste náročnou zimní přípravu, neprojevila se na výkonech hráčů v průběhu jarní části soutěže?

V zimní přípravě jsme hráli sedm přípravných zápasů a všechny jsme vyhráli. Někdo říkal, že jsme to možná trochu přepálili, ale my jsme to tak necítili. V průběhu sezóny jsme se přesvědčili, že to tak bylo dobře a že jsem mohl kluky bez problémů kdykoli střídat, mohl jsem hráče točit a dělat změny. Měli jsme kde brát i v případě zranění.“

Nebyla tedy podle vás mimořádně náročná?

Určitě ne. Bylo dobře, že jsme zvolili tento systém. Tým byl dobře sehraný. Po tak poctivé přípravě se potvrdilo, že jsme si postup zasloužili. Síla mančaftu byla znát. Kluci chodili na tréninky poctivě a chodil s námi i B tým.

Máte ve svém týmu výborného střelce gólů…

Ano, druhý v tabulce střelců se umístil náš Jakub Obršlík, který nastřílel celkem třicet dva gólů.

Budete hledat nějaké posily?

Mám připravených pět nových lidí do A týmu, uvidíme, jak to dopadne.

A přípravu na novou sezónu jste už začali?

Třináctého července začalo áčko. Chtěl jsem, aby si kluci pořádně odpočinuli. Postupně, jak se budou vracet z dovolené, zapojí se do přípravy.

Už přemýšlíte o taktice, se kterou půjdete do I. A třídy?

Nemusíme všechno vyhrávat. Chceme hrát v klidu, uvolněně. Těšíne se na I. A třídu, na to, jací tam budou soupeři. První sezónu se chceme hlavně udržet a pak uvidíme, jak to bude dál.

Jaké máte v plánu přípravné zápasy?

Ano, určitě. Dvacátého devátého července hrajeme s Rychnovem a pátého srpna máme Chrastavu. To bude generálka před startem I. A třídy, kterou začínáme už dvanáctého srpna. Asi se budeme v té době ještě potýkat s absencemi, protože kluci můžou být ještě na dovolené. Snad dáme první kolo dohromady. Během dvou přípravných zápasů se musíme trochu prověřit a zapracovat na tom, abychom naskočili do I. A třídy a byli na soupeře připravení.