Týden před začátkem soutěže absolvovali svěřenci trenéra Emila Šafáře ještě tři tréninkové jednotky. Poslední víkend už využili na doléčení šrámů a na odpočinek. „Potřebovali jsme, aby se kluci dali do kupy. Soutěž už začala pro každého od nuly,“ řekl kouč.

Košťálov se utká hned na začátku s těžkým soupeřem. Přijedou Sedmihorky

Podle prezidenta FC Pěnčín Jaroslava Strnada jsou cíle A mužstva vyšší než v loňském roce, protože obhajoba krajského titulu bude určitě těžší. „Opětovně bychom rádi zaútočili na prvenství v krajském poháru. To souvisí i s naším B týmem. U něho je cíl podmíněný tím, jak moc bude třeba vytížit hráče áčka. Ale samozřejmě chceme i s béčkem odehrát soutěž důstojně a umístit se do pátého místa. S takovými výsledky by panovala spokojenost. Obě mužstva budou mít tyto cíle ztížené. S ohledem na jarní rekonstrukci sportovního areálu nemohou využívat domácí prostředí,“ řekl Strnad.

Na jaře začne rekonstrukce pěnčínského areálu. Oba týmy budou muset hrát v azylu.