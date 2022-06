Emil Šafář bude novým trenérem týmu Pěnčína. Ten si vybojoval postup do krajského přeboru. „Máme už hotových několik nových posil, naopak někteří hráči se přesunou do nižších soutěží nebo už nechtějí pokračovat. Jdeme do kraje s pokorou, ale určitě chceme být úspěšní“ uvedl ke změnám na Pěnčíně hrající manažer Adam Pelta.