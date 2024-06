Byla to otázka času, kdy se to stane. Letos jsme dokonce měli více bodů než v sezóně minulé a na jména určitě lepší kádr. Ale Hrádek předvedl neuvěřitelnou sezónu a z mého pohledu si to zasloužil a já mu upřímně gratuluju, protože chtěl postoupit. Poměr cena/výkon byl na jejich straně o míle vyšší. Přesto musím říct, ze jsme se o titul připravili úplně sami.

Co rozhodlo?

Za mě určitě utkání v Sedmihorkách. Udělali jsme nějaké interní chyby a musíme se z nich poučit. A zápas v Hrádku a dvě červené nebudu komentovat. K tomu jsem řekl něco ostřejšího všem aktérům.

Jaké jsou vaše cíle a ambice v příští sezóně?

Budeme hrát celý rok mimo domácí prostředí a krajský přebor se rozšiřuje na šestnáct týmů, jelikož k nám jdou dva týmy z Ústecka. Bylo slíbeno, že se to hned za rok vrátí na čtrnáct, ale už se z toho cuká. Za mě naše zimní podmínky pro šestnáct týmů nejsou ideální. Ale my nejspíš musíme mít ty ambice nejvyšší. Za mě je priorita neudělat ostudu v Mol Cupu. Chceme potrápit soupeře z vyšší soutěže a přizpůsobili jsme k tomu i přípravu, ve které máme dva opravdu těžké soupeře – Kladno a Jablonec B.

Co mládež?

Mládež je pro celý klub a hlavně starostu naprostá priorita. Většině lidi je fuk, co hraje A tým. Zajímá je mládež a já tomu rozumím. Myslim si, že jsme tady udělali kus dobré práce a téměř z nuly společně s Mírou Langem vybudovali mládežnické týmy čítající osmdesát děti. Letos budeme mít předpřípravku, dvě mladší přípravky, jednu starší přípravku a dvoje mladší žáky. Je opravdu náročné to bez domácího hřiště zajistit a sehnat trenéry. Paradoxně tím trávím nejvíce času a sám i trénuji. Budu se snažit přivést další trenéry, protože je potřeba tu práci více rozložit. Je potřeba poděkovat Zásadě, která s námi v oblasti mládeže spolupracuje. Bohužel, musím na závěr říct, že Miroslav Lang mladší z časových důvodu končí a bude to skoro nenahraditelná ztráta. Ale my se s tím popereme.

Jak hodnotíte vítězství v krajském poháru?

Nebýt tohoto úspěchu, tak bychom sezónu určitě kladně nehodnotili. Ale povedlo se nám to. Před devíti sty diváky jsme to zvládli a proti soupeři s pěti hráči z ČFL ten pohár urvali. Všem, kteří se na tom podíleli, moc děkuji. Vidět dojatého prezidenta klubu pana Strnada bylo skvělé. Věřím, že to zkusíme zopakovat. Údajně se z poháru vyřadí B týmy, což je asi logické. Hrát proti většině hráčů z divize nebo ČFL není asi úplně ok, i když my jsme obě béčka porazili, ale rozumím týmům, co to navrhují.

Jaké příjdou do Pěnčína posily?

Jedna mega posila je hotová a brzy ji představíme. S dalšími jednáme, ale zároveň se snažíme posílit i B tým. Ten na jaře nefungoval dle našich představ. Dva rozdílové hráče nám ukecala Jilemnice a má chuť na další, ale myslím, že nikdo další z áčka, ani béčka tam už nepůjde. Jejich platové možnosti jsou na vršek krajského přeboru či divize. Snad jim to vydrží a dojdou až do přeboru.

Jak se daří Pěnčínu získávat sponzory?

Tak máme okolo šedesáti partnerů, což je skvělé a na této úrovni asi nestandartní. Bereme takzvaně cokoliv dle možnosti firem a já osobně oslovuji téměř každého, o kom vím, ze má nějaký vztah k fotbalu. Ale naprosto klíčová je podpora od pana Strnada. Hodně firem nemá zájem o podporu dospělých a přidají nám rádi na děti, i to je důvod proč chceme mít mládež na top úrovni. Do nové sezóny máme nového hlavního partnera dopravní firmu z Pěnčína, která se již podílela na příchodu nové posily.

Jak se těšíte na nový areál?

Upřímně ? Opravdu moc. Řešit, kde budou děti trénovat, kde B tým, kde A tým a co zápasy. No je to extrémní. Naštěstí obec nám s tím pomáhá. A je potřeba jí poděkovat.

A kde budou trénovat děti?

Zatím je to předběžně domluveno: úterý na Nové Vsi, ve středu v Zásadě a pátek znovu v Zásadě. Všechny kategorie v jeden čas. Ale stále je to v jednání.